Počela 4. HR konferencija: Biti menadžer više nije dovoljno – trebamo lidera!

Počela je 4. HR konferencija koju su organizirali Lider i Udruga U4HR, Udruga za upravljanje, umrežavanje, učenje i unapređivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj. Konferencija se održava u hotelu Sheraton i online, a tema je 'Biti menadžer više nije dovoljno – trebamo lidera!'

Na konferenciji će biti predstavljeni najnoviji trendovi upravljanja kompanijama jer se zbog posljedica pandemije koronavirusa upravljanje mijenja i menadžeri moraju postati lideri. Konferenciju su otvorile Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lider Medije, i Hrvojka Kutle, predsjednica udruge U4HR.

- Oduvijek su HR profesionalci bili svjesni svoje funkcije i poslova koje obavljaju, no ove godine kompanije su dodatno osvijestile važnost ove funkcije, izvanredne okolnosti donijele su nove izazove.

Stategija i aktivnosti koje su HR stručnjaci primjenivali uveliko je ovisila je i o podršci top menadžementa kompanije.

- Kada bi trebalo u jednoj riječi prikazati razliku među tvrtkama koje su ove godine bile uspješnije i koje su lakše plovile izuzetno teškom 2020. ta bi riječ bila povjerenje. Lideri su morali donositi teške odluke, iza sebe su imali ljude, svoje zaposlenike koji su bili spremni slijediti ih i dati svoj maksimum da bi napravili rezultat kako za sebe tako i svoju kompaniju. To je povjerenje trebalo zaslužili i očuvati u ovim teškim vremenima. Empatični lideri, iako ne znaju kako sutra izgleda, trude se stvoriti okruženje u kojem će rješavati problem i doći do odgovora o nesigurnoj budućnosti. Upravo je to naš današnji zadatak – kako rješavati izazove sutrašnjice, a da pritom ne znate kako sutrašnjica izgleda - rekla je Božanić Ivanović.

- Liderstvo kreće od svakoga od nas i iz nas, biti lider znači donositi odluke svaki dan - istaknula je Kutle dodajući da liderstvo kreće od odluka koje donosimo te da lider svakom danu pristupa s otvorenošću i znatiželjnošću, povezan je s ljudima i omogućava im da osjete moć. Lider stvara lidere, a ne sljedbenike.

