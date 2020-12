U sklopu Liderove HR konferencije održan je i mali panel na kojemu su sudjelovali Dorotea Effenberger iz tvrtke Tahograf i Tihomir Premužak, predsjednik Uprave Vetropacka, na temu 'Što to danas lideri moraju imati, a da jučer nije bilo nužno'. Danas se na konferenciji moglo čuti nekoliko definicija liderstva, a svoju je definiciju i Dorotea Effenberger.

- Lider je osoba koja stvara poticajno okruženje za stvaranje učeće i agilne organizacije. Lider je taj koji potiče i motivira ljude da budu kreativni, da razmišljaju na kreativan način i da motivira svoje zaposlenike da usvajaju nove vještine – kaže Effenberger i dodaje da lider mora imati i empatiju, biti vjerodostajan i graditi autoritet na autentičnosti i vjerodostojnosti.

Zastarjeli načini vođenja gdje se stvara moć i gdje se ona dijeli je agresivan i nedemokratski način gdje se samo djele obaveze među ljudima, gdje ih se ne potiče i sve je bez objašnjenja, smatra Effenberger pa kaže da takav način vođenja više nije moguć.

- Menadžerski način upravljanja nije način koji omogućava dugoračan rast i razvoj – kaže Dorotea Effenberger.

Tihomir Premužak kaže da lidera definira konstanti razvoj i preispitavanje.

- To je jedna od stvari koja ga definira, a uz to su iskrenost i vjerodostojnost jako bitni. Također, dodao bih da 'glumatanje' vrlo brzo dovodi do toga da ljudi shvate da vi zapravo niste lider – kaže Premužak i dodaje da nastup uvijek treba biti iskren i vjerodostojan te da se tek onda može ljude povesti u nove aktivnosti, projekte i pobjede.

Kao lider svatko mora puno i učiti i raditi na sebi. Također, treba znati preuzeti odgovornost pa je tek onda tražiti od zaposlenika. Također, niti jedan lider ne može biti samodostatan i mora znati više slušati i manje pričati.

- Kada si na poziciji lidera lidera moraš shvatiti da više ne vodiš procese u organizaciji već ljude – smatra Premužak.

O vještinama lidera koje trebaju razvijati, a koje jučer nisu bile nužne Premužak kaže da se sve svodi na dobru komunikaciju i slušanje.

- Danas je potrebno spustiti se među ljude, komunicirati i imati dobar pristup prema ljudima – to je krucijalno, a to također utječe i na samu motivaciju zaposlenika. Komunikacija nikad nije bila važnija i bit će sve važnija u budućnosti – zaključio je Premužak.