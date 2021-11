Tko je Hrvatica koja sudi utakmicu između Njemačke i Lihtenštajna?

Ivana Martinčić u četvrtak će sudeći na kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo još jednom ući u povijest hrvatskog nogometa. Sudeći na nogometnom srazu između Njemačke i Lihtenštajna u Wolfsburgu, Martinčić će postati prva hrvatska sutkinja koja je sudila na međunarodnoj utakmici muških reprezentacija.

Kako se tome veseli već se izjasnio i njemački izbornik Hansi Flick kazavši na press konferenciji uoči utakmice da je to normalna pojava te da je pravo vrijeme da žena sudi utakmicu nogometaša. Na njezinoj prvoj sudačkoj utakmici A reprezentacija koja starta u četvrtak u 20:45 pomagat će joj Sanja Rođak Karšić, Goran Pataki, Igor Pajač, dok će za VAR biti zaduženi Duje Strukan i Bojan Zobenica.

Nogometna sutkinja već je prije dva mjeseca probila led na hrvatskom terenu kao glavna sutkinja na susretu Gorice i Hrvatskog dragovoljca, a prošlog je vikenda sudila i na utakmici Dragovoljca i Hajduka koja se odvila na splitskom Poljudu. Prošlog je mjeseca sudila i na susretu kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-21 između Latvije i San Marina.

Ivana Martinčić u četvrtak, 2. prosinca sudjelovat će u One on One razgovoru na 11. konferenciji Žene u biznisu, gdje će biti predstavljena prestižna lista 300 najmoćnijih žena u Hrvatskoj. Bit će to izuzetna prilika da se sazna više o ženi koja se upisala među legende hrvatskog nogometa.