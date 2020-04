Glas poduzetnika traži ukidanje komunalne naknade i najma prostora

- Od dana kad je donijeta odluka Stožera Civilne Zaštite o zatvaranju svih naših trgovina, hotela, kafića, restorana, kozmetičkih salona, frizerskih salona, cvjećarnica i poslovnih prostora svih uslužnih djelatnosti, od tog dana svi mi poduzetnici i obrtnici, kao i naši zaposlenici smo praktički bačeni na koljena, životarimo ili uopće ne zarađujemo, te smo u fazi hibernacije i preživljavanja. Nismo u mogućnosti plaćati namete, najamnine i naknade kada prostore ne koristimo i ne ostvarujemo prihode - rekao je Hrvoje Bujas, Predsjednik Udruge

- Stoga Udruga GLAS PODUZETNIKA traži od vas, gradonačelnika i načelnika koji to još niste napravili, da odmah izglasate odluke kojom nas oslobađate plaćanja svih nameta i naknada Gradu ili Općini uključujući oslobađanje plaćanja - komunalne naknade u cijelosti, kao i najamnine u gradskim i općinskim nekretninama, a dokle god nam se ne omogući normalno poslovanje i ne otvorimo naša poduzeća i obrte. Nikakvi popusti od 15 posto na iznos komunalne naknade kao primjerice u Dubrovniku nas ne zanimaju ili odgode plaćanja poput nekih drugih gradova. Ugledajte se na Novalju, Bjelovar, Koprivnicu, Gospić, Đurđevac, Sv. Nedjelju, Rijeku i druge gradove i općine koje su takve odluke već donijeli. Ugledajte se na one gradove i općine kojima je jasno da moramo preživjeti danas, kako bismo sutra ponovo mogli biti oni koji su do jučer desetljećima punili i vaš budžet. Odreknite se i vi nečega, i pokažite tu toliko naglašavanu solidarnost i zajedništvo! - navodi se u priopćenju.

Udruga GLAS PODUZETNIKA također predlaže osnivanje fonda za subvenciju dijela iznosa najamnina zatvorenih nekretnina u privatnom vlasništvu, a u skladu s mogućnostima grada ili općine, a apeliramo i na sve vlasnike (fizičke i pravne osobe) nekretnina koje su zatvorene, da budu uviđavni sada kada je potrebno, te izađu maksimalno svojim najmoprimcima u susret, jer će im se to u budućnosti višestruko vratiti.

Anketa među članovima GLASA PODUZETNIKA pokazala je da su reakcije gradova i općina na krizu bile uglavnom mlake i nedostatne. Prvo pitanje u anketi je bilo vezano uz obaveze plaćanja najma i komunalne naknade, te njihovo ukidanje, smanjivanje ili odgodu. Čak 42 posto poduzetnika još nije dobilo niti jednu od tih mjera od svog grada ili općine. Oko 37 posto je izjavilo da postoji neka od kombinacija tih mjera ali očito je da se razlikuje u svakoj pojedinoj jedinici uprave. Samo nešto preko 12 posto je izjavilo da im je odobreno ukidanje i najma i komunalne naknade.

Iz ovih rezultata je vidljivo da imamo pojedine slučajeve gdje se radi odličan posao i pomaže gospodarstvu, ali s druge strane imamo internu većinu koja ili ne radi ništa ili proizvoljno određuju što i kako će napraviti, što je uglavnom nedostatno.

S obzirom na raznolikost rezultata postavili smo i pitanje o zadovoljstvu poduzetnika reakcijom lokalne uprave. Gotovo 50 posto je jako nezadovoljno. Njima možemo pridružiti još preko 17 posto koji su umjereno nezadovoljni. Neutralan stav ima oko 16 posto ispitanika. Umjereno zadovoljnih ima nešto ispod 8 posto, a jako zadovoljnih je samo oko 9 posto ispitanika.

S obzirom na te rezultate, Udruga Glas poduzetnika očekuje puno bržu i puno kvalitetniju reakciju i mjere koje će lokalna uprava donijeti i koje će biti u skladu sa mjerama Vlade RH.