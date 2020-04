Interesna udruženja pozdravljaju Vladine mjere, ali traže još

Vladin travanjski paket pomoći gospodarstvu u uvjetima pandemije interesna gospodarska udruženja su pohvalila nakon kritika zbog mjera iz ožujka. Sada su one puno konkretnije, no udruženja napominju da će to biti tek jedan od koraka. Možda će vlada morati još jednom u travnju posegnuti za dodatnim mjerama.

U Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) ističu zadovoljstvo što su uspjeli dokazati da je obrtnik u istoj poziciji kao i njegov radnik, a smatraju da bi potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trebali koristiti i svi sezonski obrti te da se svim obrtnicima koji su bili primorani otpustiti svoje radnike omogući da ih ponovo prijave i da pristupe mjerama.

Glavni direktor HUP-a Davor Majetić napominje da će nove mjere značajnije pomoći gospodarstvu uz dvije dodatne preporuke: mjere moraju pratiti jasni kriterij te popratna administracija mora biti svedena na minimum! On očekuje da se što prije ukinu i parafiskalni nameti, ili barem smanje, razne suvišne članarine te da isto učine jedinice lokalne vlasti. Imaju dosta prijedloga, između ostalog traže ukidanje svih ostalih poreza i naknada za koncesije (ne odgoda!), za vrijeme trajanja krize te obustavu ovrhe za porezna davanja za vrijeme izvanrednog stanja, odnosno povlačenje ovrha za prisilnu naplatu poreza koje su aktivirane nakon 1. ožujka ove godine.

Predsjednik HGK Luka Burilović ističe da će travanjski paket u značajnoj mjeri osigurati dva cilja – održavanje kakve takve likvidnosti tvrtki i, ono što je možda i najvažnije u ovom trenutku, radnih mjesta. Podsjeća i na druge mjere u vidu jeftinog zaduživanja putem HBOR-a, HAMAG-a i drugih institucija.

U Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) pripremili su šest mjera rasterećenja mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Jedna od njih je moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te zajmova za poljoprivredu i ruralni razvoj do kraja godine, kao i prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Uz to, povećat će alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima. Iznos zajma je od tisuću do 25 tisuća eura uz smanjene kamatne stope na 0,5 posto, na 0,75 posto i na jedan posto, ovisno o indeksu razvijenosti, dok je poček 12 mjeseci.

