[Video ]Audi RS 3- Dva nova modela jure i u ‘sportback‘ i u limuzinskom izdanju

Audi je predstavio treću generaciju modela Audi RS 3 Sportback i drugu generaciju modela Audi RS 3 Limousine. Dva su nova modela premium sportska vozila koja su prikladna za svakodnevnu upotrebu, ali jednako su uzbudljiva na trkaćim stazama i javnim cestama.

Jedinstveni izdanak

Zahvaljujući petocilindričnomu motoru s vrhunskim performansama Audi RS 3 jedinstven je izdanak svojeg segmenta. Motor 2,5 TFSI dobitnik je nagrade 'Međunarodni motor godine' devet puta zaredom, a u najnovijoj generaciji toga kompaktnoga sportskog vozila motor je snažniji nego ikada do sada.

Novi modeli RS 3 ubrzavaju od 0 do 100 km/h u samo 3,8 sekundi. Njihova je najveća brzina ograničena na 250 km/h, no ona od 280 km/h također je dostupna kao opcijska nadogradnja. Uz paket RS Dynamic i keramičke kočnice čak se može postići najveća brzina od 290 km/h. Zbog toga je Audi RS 3 najbolji u svom segmentu prema ubrzanju i najvećoj brzini. Sve je to moguće poglavito zbog povećanja okretnog momenta na 500 Nm, a on je dostupan od 2250 do 5600 o/min. U usporedbi s prethodnikom to je povećanje od 20 Nm.

Kao rezultat toga Audi RS 3 ubrzava još brže iz niskih raspona okretnih momenata. Snagu petocilindričnog motora na asfalt prenosi sedmostupanjski automatizirani mjenjač s dvije spojke s kratkim razdobljima promjene stupnjeva prijenosa i omjerom stupnjeva prijenosa s još izraženijim sportskim karakterom.

Markantni nasljednik

Dizajn novog modela Audija RS-a 3 još je dinamičniji i markantniji od dizajna prethodnika. U prednjem dijelu vozila ističe se široki branik RS, redizajnirana rešetka Singleframe s prepoznatljivom strukturom saća i veliki otvori za zrak koji osiguravaju ekspresivan izgled tomu kompaktnom sportskom vozilu. Tu je i novi dizajnerski element iza prednjih kućišta kotača – to je dodatni otvor za zrak koji Audiju daje još dinamičniji izgled.

Kad je riječ o vizualnim elementima, RS 3 pokazuje svoj sportski DNK širom karoserijom, sportskim ispušnim sustavom RS i zaslonima u kokpitu koji se inače mogu pronaći u trkaćim vozilima. Također, prvi je put u tome modelu dostupan head-up zaslon koji projicira relevantne informacije na vjetrobransko staklo u izravnome vidnom polju vozača uz pokazivač za promjenu stupnjeva prijenosa. Modeli Audi RS 3 Sportback i RS 3 Limousine bit će dostupni u pretprodaji početkom kolovoza 2021., kad će biti poznate i cijene za hrvatsko tržište.