Članovi najuspješnijih timova psuju i tračaju, kažu istraživanja

Ukucate li u Google pitanje 'Kako sastaviti uspješan tim?' dobit ćete preko 150 milijuna rezultata; more koraka, savjeta i taktika koji menadžeru mogu biti od pomoći, ali i ne moraju. Na žalost praktičnih menadžera, tim je sastavljen od ljudi, nepredvidivih i krvavih ispod kože, tako da ni jedna strategija ne može jamčiti sto-postotnu učinkovitost.

No, ako je suditi prema posljednjem istraživanju objavljenom u Business Insideru, postoje indikatori koji ukazuju na to da je menadžer napravio dobar posao i organizirao tim kojeg se može nazvati uspješnim. Tako je, primjerice, jedan od pokazatelja uspjeha - psovanje i tračanje. Kako je pokazalo istraživanje američke agencije za edukaciju i razvoj Ignite80, članovi 'high-performing' timova u usporedbi su onima koji su 'low-performing' se češće šale i zadirkuju kolege, koriste GIF-ove i emojije u digitalnoj komunikaciji i ne libe se opsovati u pred timom. Također, često razgovaraju o temama koji nisu poslovne tematike, pričaju o knjigama i filmovima, tračaju i rado odlaze na kave i pića. Drugim riječima, više su prijatelji nego kolege, a što osjećaju veću bliskost, to će tim biti učinkovitiji.

Uloga menadžera

Kako je Business Insideru objasnio psiholog i voditelj istraživanja, Ron Friedman, svaki čovjek ima potrebu za pripadanjem i zbližavanjem, a to mnogi menadžeri zanemaruju. U većini poslovnih okruženja, menadžeri su usredotočeni na to da angažiraju top talente u industriji, ne mare puno za odnose i osjećaj pripadnosti. A to je, tvrdi Friedman, greška. Osim što bi trebali voditi računa o tome kako se članovi tima osjećaju i uklapaju u određeno okruženje, trebali bi i sami poticati prijateljsku atmosferu. To, dakako, ne znači da bi trebali s njima sjediti po birtijama već im pružati podršku, javno pohvaliti izvrsnu ideju, komplimentirati dobar rad i prepoznati trud čitavog tima ili pojedinih članova.

Također, ne smiju dopustiti da nitko (pa ni sami menadžeri) zloupotrebljava prednosti prijateljske atmosfere - to što su si ljudi dobri i otvoreni, ne znači da će zato radije ostajati prekovremeno ili biti presretni ako ih se u vezi neke poslovne teme kontaktira u bilo koje doba dana ili noći. U svakom slučaju, kultiviranje bliskih odnosa na radnom mjestu posebno je važno u pandemijsko doba kada svi, na ovaj ili onaj način, žude za prijateljskim tapšanjem po ramenu.