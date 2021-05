Co-branding - COVID-19 potaknuo očekivana i neka neočekivana partnerstva

Lakše je udvoje, zaključak je do kojega, kako se čini, dolazi sve više brendova koji kroz pandemijsku krizu žele broditi u partnerskom odnosu. Samo u posljednja dva tjedna najavljena su nova partnerstva: Lyft je sklopio partnerski odnos s Tinderom, Lysol s putničkim divom Tripadvisorom, a Formula 1 sa Zoomom.

Budući da je pandemija promijenila način na koji se potrošači zabavljaju, socijaliziraju, putuju i, općenito, navigiraju životom, veću pozornost posvećujući zdravlju i sigurnosti, brendovi, kako piše The Drum, vode bilješke i pokušavaju se prilagoditi tim novim potrebama. Partnerstva su jedan od učinkovitih načina da brendovi, neovisno o industriji, prošire svoj doseg i predstave proizvod i/ili usluge koje kupcima mogu biti od koristi. Tako su, primjerice, Tinder i Lyft sklopili partnerstvo ne bi li svojim zajedničkim korisnicima pomogli da 'nova poznanstva realiziraju i u stvarnom životu'.

Zajednički cilj

Posjetitelji poznate aplikacije za 'dejtanje' Tinder tako mogu samo jednim klikom svom odabraniku ili odabranici naručiti Lyftov taksi. Kako je u priopćenju izjavio jedan od glavnih menadžera u Tinderu David Wyler, kao i u svakoj vezi, važan je tajming, pa su tako i u njihovim kompanijama procijenili da je pravo vrijeme za partnerstvo. I vjerojatno imaju pravo.

Korisnici obaju brendova, a posebno Tindera, aplikacije na kojoj se susreću tragatelji za ljubavnim ili seksualnim partnerom, željni su staroga života i ne mogu dočekati trenutak kad će se opet moći normalno socijalizirati. Tinder je čak izvijestio da je fraza 'izaći na spoj' u veljači ove godine bila najspominjanija u opisu profila korisnika, a Lyft je zabilježio porast broja vožnji kakav nije imao od ožujka prošle godine. Cijepljeni, ali i oni imuni na COVID-19, napokon su dočekali trenutak da se slobodnije kreću svijetom, a ima li što bolje od toga da se izlazak iz zatočeništva obilježi dobrim spojem uživo?

Kompanije su najavile da je naručivanje vožnji Lyftom s pomoću aplikacije Tinder samo početak njihova partnerstva. U idućim mjesecima predstavit će ekskluzivne pogodnosti i nove usluge.

Čistoća i putovanje

Za razliku od Lyfta i Tindera, čije je partnerstvo prirodno, logično (njihovi se korisnici žele odvesti na spoj), ono između Tripadvisora i Lysola, brenda kompanije Reckitt, malo je manje očekivano, na prvu i iznenađujuće. Naime, Lysol je jedan od vodećih svjetskih dezinficijensa, a Tripadvisor globalna kompanija koja je ime izgradila u putničkoj industriji. No zagrebe li se malo dublje, čini se da i ta družba ima itekakva smisla.

Kako su izjavili iz Tripadvisora, zbog pandemije koronavirusa pitanje čistoće i higijene postalo je važnije nego ikada. U nedavno provedenom istraživanju doznali su da će za 64 posto američkih putnika čistoća biti jedan od glavnih kriterija u odabiru odredišta/lokacije sljedećeg putovanja i da im je važnija nego što je bila u pretpandemijskoj eri. Lysol i Tripadvisor složili su se da je njihova uloga educirati pružatelje usluga smještaja i ugostiteljskih objekata kako da pruže najbolje higijenske uvjete i održavaju čistoću objekata. Tripadvisor će reklamirati i pet različitih paketa sanitarnih sredstava brenda Lysol te vlasnicima biznisa omogućiti da se na njihovoj stranici educiraju i kupuju proizvode.

Nova iskustva

Partnerstvo će, objasnili su iz Tripadvisora novinarima The Druma, pomoći putnicima da se osjećaju sigurnije tijekom putovanja i boravka na 'nepoznatom terenu' ili dok konzumiraju hranu i piće na odabranim lokacijama. Cilj im je da u sljedećim mjesecima sa zajedničkom ponudom proizvoda i usluga nakon Amerike upoznaju i ostatak svijeta.

Potkraj ožujka u medijima je osvanula objava o još jednom zanimljivom i neočekivanom partnerstvu. Utrke Formule 1 korisnici će moći pratiti uživo iz svoga doma, s pomoću slavnoga Zooma. Te dvije kompanije fanovima utrka odlučile su predstaviti Virtual Paddock Club s pomoću kojega će moći pratiti ukupno 21 utrku. Ali to nije sve: korisnici će moći uživati i u specijalnom sadržaju poput live updatea ili pak sudjelovati u razgovorima s vozačima Formule 1. Neke će se utrke, naravno, u skladu s mjerama stožera, moći gledati i uživo, ali bez obzira na to hoće li obožavatelji zaista moći sjesti u gledalište ili pratiti omiljene vozače s kauča – Formula 1 i Zoom obećavaju ekskluzivno iskustvo.

To partnerstvo zapravo je nastavak prošlogodišnje suradnje nakon koje su Zoom i Formula 1 shvatili da svojim fanovima mogu ponuditi mnogo više, suradnju pretvoriti u punokrvno partnerstvo. Partnerstvo, tvrde, ima smisla uzme li se u obzir da 53 posto globalnih obožavatelja utrka radi u srednjemu i višemu menadžmentu. A na koji se alat oslanjaju menadžeri posljednjih godinu dana nego na Zoom? U tom smislu partnerstvo je itekako logično: fanovi Formule 1 korisnici su ​Zooma, njima je to itekako poznat softver. Kako dalje nastavlja The Drum, iako su partnerstva idealan način da brendovi prošire svoj doseg, nema sumnje da će njihovi potezi biti pod povećalom potrošača.

Ključna očekivanja

Istraživanja pokazuju da su pandemijski potrošači oprezniji nego što su ikada bili, pa je i interakcija s njima tijekom svake faze odluke o kupnji kompleksnija. Iako je to putovanje od prepoznavanja potrebe do kupnje mnogo slojevitije, može se svesti na tri ključne stvari koje se očekuju od svakog brenda (pa i onih u partnerstvu): personalizacija, jednostavnost i brzina.

Također, potrošači više ne padaju na jeftine trikove – partnerstvo im zaista mora ponuditi dodanu vrijednost i uvjeriti ih da se imaju zbog čega angažirati. Svaki brend koji razmišlja o partnerstvu mora voditi računa o tome da će u nekom trenutku morati dokazati potrošačima da ono nije uspostavljeno iz nužde, već sa smislom: da brendovi u toj 'novoj vezi' mogu na svijet donijeti nešto bolje, nešto novo i nešto što potrošačima zaista treba i služiti.