Davor Bruketa žirira prestižnim Art Directors Club natjecanjem u New Yorku

Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey, žirirat će na 101. natjecanju Art Directors Club New York (ADC 101st Annual Awards). Najstarija je to kontinuirana nagrada za oglašavanje i dizajn, a Bruketa je poziv u žiri primio nakon što je prošle godine, po prvi puta u sto godina postojanja ovog natjecanja, agencija Bruketa&Žinić&Grey bila prva hrvatska agencija koja je osvojila nagradu Best of Discipline.

U dobrom društvu

Art Directors Club New York (ADC) prvi je međunarodni kreativni kolektiv takve vrste. Osnovan je u New Yorku 1920. godine s ciljem podizanja kvalitete kreativnih vizualnih komunikacija i povezivanja profesionalaca s tog područja iz cijeloga svijeta te upravo ulazi u svoju 101. godinu postojanja. Članovi ADC-a vodeći su stručnjaci iz područja oglašavanja, dizajna i digitalnih komunikacija pa će tako ove godine Bruketa u žiriju ocjenjivati zajedno s Genie Gurnani iz Netflixa, Kirom Pollack iz Vanity Faira, Monserratom Valerom iz The Walt Disneyja te drugim najpoznatijim imenima iz industrije.

Inače, Bruketa je dosad žirirao u prestižnim međunarodnim natjecanjima poput britanskih London International Awardsa i D&AD-a, njemačkim Red Dotom, američkim natjecanjima Graphis, Young Guns, OneScreen i New York Festivals te kineskim Hiibrandom.