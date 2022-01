Gender pay gap: Lawrence u holivudskom hitu Don‘t Look Up zaradila 5 milijuna dolara manje od Di Caprija

Jedan od najvećih ovogodišnjih hitova, Netflixova politička satira Don't Look Up privukla je pažnju medija, publike i kritike koji su na društvenim mrežama razglabali o kvaliteti filma, referencama, šalama te se, baš kao i pandemijskoj stvarnosti, podijelili u dva klana: oni koji film dižu u nebesa i oni koji ga duboko preziru. Međutim, jedina stvar oko koje ne dvoje (barem ne previše) su glumačke izvedbe Jennifer Lawrence (Kate Dibiasky) i Leonarda Di Caprija (Dr. Randall Mindy) kao znanstvenika koji (uzaludno) pokušavaju upozoriti svijet na neviđenu kataklizmu, udar asteroida veličine Mont Everesta. Za ulogu uzemljene doktorantice bez dlake na jeziku Lawrence je bila prva angažirana, a kako je priznao redatelj i scenarist Adam McKey, tu je ulogu pisao upravo za nju. No, iako je upravo ta holivudska glumica redatelju bila na pameti dok je osmišljavao priču, jer 'ničija ljutnja nije toliko lijepa kao kod Jennifer' (McKay za Vanity Fair), njena plaća je na koncu ipak bila niža od Di Caprijeve. Taj je, bez sumnje, sjajan glumac za ulogu dobio 30 milijuna dolara, a Lawrence 25 ili, za svaki dolar koji je zaradio glumac, glumica je zaradila 83 centa.

Lik stvoren po Lawrence

Dakle, iako je McKay priznao da je stvarao lik upravo po lik i djelu Jennifer Lawrence, jer ona doista jest 'snažna, zabavna 'truth-teller' žena i bilo je dovoljno samo zamisliti je i znao je točno što bi rekla. Lik je doslovce 'iscurio' iz njega', produkcija je ipak odlučila veću plaću dati njenom muškom partneru te, još jednom, u fokus staviti problem rodne nejednakosti ili 'gender pay gapa' u Hollywoodu. Medijske naslove koji su komentirali razliku u honoraru, Oskarovka Lawrence je komentirala novinarima Vanity Faira te izjavila da je svjesna da Di Caprio, vjerojatno, donosi veću zaradu na kino-blagajnama i ona je bila jako zadovoljna s time koliko je plaćena.

– No, u drugim situacijama koje je vidjela i doživjela u industriji, a vjerujem da su i druge žene, izuzetno je neugodno istraživati išta u vezi jednakosti plaća. Čak i ako preispituješ nešto što se čini nepravedno kažu ti da nije stvar u rodnoj nejednakosti, ali ti ne kažu u čemu onda jest – kazala je Lawrence čiji je novi filmski hit samo u prvom vikendu objavljivanja na Netflixu došao na prvo mjesto najgledanijih s 111 milijuna odgledanih sati.