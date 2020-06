Genijalna kolekcija japanki koju želimo nositi u svakoj prilici

Uskoro se pozdravljamo s proljećem i približavamo se visokim temperaturama. Ne možemo si pomoći a da ipak malo ne maštarimo o svim novim modnim komadima koje ćemo prošetati gradom i pokazati svima. A u mislima smišljamo i kreiramo sve kombinacije koje će nam pomoći da se osjećamo samouvjereno, elegantno i opušteno, bez obzira na situaciju ili brojku koju pokazuje termometar.

Brend koji je postao simbol dobrih vibracija, Havaianas, nastavlja širiti svoju pozitivnu energiju kroz šarene nove kolekcije koje su dostupne i u službenoj online trgovini. A pažnju nam hvata You St. Tropez kolekcija koja je toliko genijalna da ju želimo nositi u svakoj prilici!

Romantična kolekcija You St. Tropez napravila je pravi “buzz” u modnoj zajednici zahvaljujući trakicama izrađenim od mekane tkanine koje nalikuju na mašnu i čine potpuno posebne japanke. A ove godine cijela You St. Tropez obitelj raste i dobiva modele izrađene od novih materijala i zanimljivih kombinacija boja. Bež, plava i žuta boja pridružuju se već dobro poznatom modelu iz You St.Tropez kolekcije, a osim njih Havaianas je kreirao dva nova modela i time zaista otežao odabir favorita!

You St. Tropez Fita model mami pažnju zbog tkanine inspirirane kultnim torbama koje se viđaju na uličnim tržnicama u Brazilu. Ova kombinacija predstavlja savršenu ravnotežu između brazilskih klasičnih komada i nepogrješive elegancije. Upečatljive i vibrantne boje ovih modela mogu podići raspoloženje u sekundi, a neutralne i jednostavne boje će, bez razmišljanja, biti najsigurniji odabir za svaku kombinaciju.

I drugi, ali ne manje važan, model You St. Tropez Material unosi dozu sofisticiranosti i klasike u cijelu kolekciju. Trakice ovog modela izrađene su od sjajnog lurex materijala i dolaze u dvije nježne boje. Suptilan sjaj ovog modela svidjet će se svakome tko obožava minimalizam uz dozu glamura.

Modeli iz You St. Tropez kolekcije prate već poznatu Havaianas kvalitetu te pozitivan i dinamičan duh brenda. Upravo zato, s Havaianasicama smo spremni na sve, bez obzira radi li se o dinamičnom danu u uredu ili šetnji tijekom dugo iščekivanih toplih večeri! Više informacija o proizvodima i cijenama OVDJE.