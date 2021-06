Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda osvojili MIXX Best in Show i Effie Grand Prix

Prva večer DK Home presented by A1, marketinškog događaja u organizaciji Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA), završila je proglašenjem pobjednika natjecanja MIXX koje, po međunarodnoj licenci IAB-a, nagrađuje najbolja digitalna ostvarenja te prestižne nagrade Effie koja slavi učinkovitost marketinške komunikacije.

Najviše za razloga za slavlje na ljetnoj pozornici Tuškanac imali su agencija Sonda i njihov klijent Gradske knjižnice Poreč, jer je njihov projekt 100% COVID Free osvojio vrhunske nagrade na oba natjecanja. Točnije, na MIXX-u Sonda i porečka knjižnica osvojili su nagradu Best in Show, dok je na Effieju njihov projekt osmišljen u suradnji sa Synetom dobio Grand Prix i zlatnu nagradu Croatia Effie 2021 u kategoriji Niskobudžetne kampanje.

Dobitnici Croatia Effie

Zlatnu nagradu Croatia Effie 2021 nosi i Wiener osiguranje Vienna Insurance Group uz agencije Señor, OMD Media i Komakino za projekt Osigurava vaš mir.

Srebrnu nagradu osvojili su projekti Doogvertising klijenta Mars Croatia s agencijom MediaCom Zagreb u kategoriji Medijska ideja, #prviput Zagrebačke banke i agencija Señor, MediaCom Zagreb, 404 i Centralna Jedinica u kategoriji Pozitivne promjene: opće dobro – brendovi te 100% COVID FREE PUTOVANJE klijenta Gradska knjižnice Poreč i agencija Studio Sonda i Synet u kategoriji Tematski marketing.

Brončane su nagrade dodijeljene klijentu Croatia osiguranje i agencijama Bruketa&Žinić&Grey, 404 i Millenium promocija za projekt Pavle Pauq predstavlja LAQO u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Pipi Beveragesu i agencijama Imago Ogilvy i Drap za projekt #bolimePipi i nakon lita u kategoriji Engaged Community te Udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju “Brački pupoljci” i agenciji CTA komunikacije za projekt Nešto zbilja važno u kategoriji Pozitivne promjene: opće dobro – neprofitni sektor.

Dobitnici MIXX-a

Osim projektu 100% COVID Free, nagrada Mixx je pak otišla u ruke kreatorima još 12 projekata i kampanji.

Pipi Beverages i Imago Ogilvy za projekt Lito je tamo di si ti osvojili su nagradu Brand Awareness Campaign, a Vile Botinec i Younited agency priznanje u kategoriji Direct Response and Lead Generation s projektom Novi standard Novog Zagreba.

Zagrebačka pivovara i Degordian pobjednici su kategorije Cross Media Integration Campaign s projektom Opjevani junaci, a HURA i Izone za projekt #jedvačekam osvojili su nagradu Best COVID/Earthquake Crisis Campaign.

Priznanje kategorije Best Media Strategy pripalo je A1 Austria Group i agenciji BBDO Zagreb za projekt Switchaj na najboljoj mreži, dok su Kaufland i I to nije sve! proglašeni najboljima u kategoriji Best Branded Content s projektom Kako se jede u Hrvatskoj, a Podravka i Human interaction company s projektom Coolinarika 2021 u kategoriji Best Website.

Priznanje u kategoriji Best Mobile App dobio je projekt LAQO mobile app klijenta Croatia osiguranje te agencije Shape 404.

Pipi Beverages i agencija Imago Ogilvy s projektom #volitePipi zaslužili su priznanje u kategoriji Best Social, dok su u kategoriji Best Search nagradu dobili Birgon i Arbona s projektom Search – ealati.hr.

Pedigree i MediaCom Zagreb pobjednici su kategorije Best Tech & Innovation s projektom Dogvertising, a Zagrebačka pivovara i Telegram Media Grupa iskazali su se u kategoriji Best Publisher Long-Form Native s projektom Razmisli. Čestitamo svim dobitnicima!