Gwyneth Paltrow krenula stopama spiritualne i biznis guruice Ane Bučević

Glumica, poduzetnica, guruica i vlasnica lifestyle brenda Goop, Gwyneth Paltrow pronašla je novu nišu za širenje svog wellness evanđelja. Naime, Paltrow je postala savjetnica kompanije Celebrity Cruise i to za njihove specijalne wellness programe, ali i najavila tematsko Goop at Sea krstarenje na njihovom novom kruzeru Celebrity Beyond čija se vrijednost procjenjuje na oko milijardu dolara. Poduzetnica je i prošle godine planirala krstariti s fanovima, ali je zbog pandemije putovanje otkazano. Iako još uvijek nisu poznati datumi ni cijena programa, pretpostavlja se da će ga moći priuštiti klijenti jako dubokog džepa budući da su putnici lani mogli 'bukirati' jedan takozvani Goop-day po cijeni od 750 dolara.

Kritike javnosti

Paltrow je i inače na meti kritika zbog promocije nadriliječništva, ali i visokih cijena proizvoda i usluga koje nudi na svojim stranicama. Primjerice, Goop roler za lice od rozenkvarca prodaje se po cijeni od 140 dolara (u drogeriji ih se može kupiti po deset puta manjoj cijeni), stolnjak Falling Stars je iznenadio kupce zbog cijene od 650 dolara, a veliku su buru u medijima podigli proizvodi poput vaginalnih jaja od žada ili pak svijeće s 'mirisom orgazma' ili 'vagine' (75 dolara).

Unatoč kritikama dijela publike, a i stručnjaka iz područja dermatologije i medicine koji njenu wellness filozofiju smatraju 'opasnom' jer promovira proizvode i prakse koji ne čine ono što glumica i njezin tim obećavaju, carstvo Gwyneth Paltrow raste. Tijekom godine organizirala je niz takozvanih wellness summita, nastavila suradnju s Netflixom na snimaju druge sezone Goop Laba, a partnerstvo sa Celebrity Cruiseom samo je trešnja na vrhu torte.

Paltrow je tako postala još jedna od spiritualnih/wellness/biznis guruica koji u krstarenjima vide priliku za širenje svog evanđelja (i ubiranje prihoda). Nešto kao i naša Ana Bučević koja posljednjih godina diže prašinu sa svojim Vortex krstarenjima.