Hrvojka Kutle: Sedam savjeta za produktivan rad od kuće u korona-krizi

Kako se fokusirati ako radite od kuće?

Kad radite u uredu dan vam ima određenu predvidljivu rutinu i svoje rituale; od vremena buđenja, dolaska u ured, vremena kada pijete kavu, kad je pauza, s kim provodite vrijeme, pa do toga na koji način čitate i odgovarate na mailove. Rad od kuće je promjena te rutine i određena neiszvjesnost koja pruža puno trenutaka u kojima možemo izgubiti fokus na posao i vrlo jednostavno početi raditi nešto drugo (zanimljivije?).

Ako doma imate radnu sobu donekle vam je lakše izolirati se i odvojiti. Ako vam za rad služi stol u kuhinji ili dnevnom boravku ili pak kauč – to je puno teže. Oko vas se nalaze razni vrlo privlačni distraktori. Tko ne bi radije gledao film nego radio? A i kuhanje ručka usred dana zvuči privlačno. Dodatno ako ne živite sami, oko vas su i ukućani i kućni ljubimci (ako ih imate). Sve su to distrakcije – dobrodošle distrakcije od rutine posla. Nekima od tih distraktora možemo odoliti lakše, a nekima teže.

Da biste lakše postigli fokusiranost i produktivnost prilikom rada od kuće donosimo vam par preporuka.

1. Ustanite se u vrijeme u koje se i inače ustajete kada idete na posao

Mi smo bića navika. Izlazak iz navika i rutina je težak i bolan proces i zato ga nemojte započinjati danas, ako baš ne morate. Ustanite u isto vrijeme, napravite cijeli proces kao da se spremate na posao i u vrijeme kada počinjete dan u uredu – počnite ga i doma.

2. Obucite se kao da idete na posao

Nemojte podleći iskušenju da cijeli dan provedete u pidžami ili kućnom ogrtaču. Ne morate nužno obući sako ili odijelo, ali nemojte ostati u klasičnom 'kućnom izdanju'. Pidžamu ili kućni ogrtač asociramo s opuštenim pristupom, odmorom, zabavom, gledanjem televizije ili kuhanjem ručka – s onim što radimo relaksirano i nejčešće bez rokova. Da ne bismo podsvjesno zanemarili posao i ušli u rutine slobodnog dana – malo se stegnimo hlačama. Dodatno, ako imate video call – nema smisla da kolege ili klijenti vide da nosite pidžamu na mačkice ili spavate u staroj poderanoj t-shirt majici. Ako vam je zbog vas svejedno, imajte obzira prema kolegama. Što biste pomislili da dođete na sastanak i druga strana vas dočeka u pidžami ili trenirci? Ako su odijevanju za posao pristupili tako ležerno, što možemo očekivati od pristupa poslu?!?

3. Odredite si jedno mjesto za rad

Kada radimo u uredu obično imamo jedno uobičajeno mjesto rada; ured, prostoriju, stol u openspaceu. Bilo bi dobro da i doma unaprijed odredite gdje ćete raditi i da to mjesto smatrate svojim radnim mjestom. Ako imate ukućane to će vam pomoći da i s njima lakše definirate da kada se nalazite u tom prostoru – u uredu ste i očekujete da imate mir.

4. Dogovorite s ukućanima pravila i raspored oko drugih aktivnosti i obveza u kućanstvu

Ako želite biti koliko-toliko učinkoviti po pitanju radnih zadataka, bilo bi korisno da s ukućanima dogovorite raspored oko svih drugih zadataka koje imate kao što su briga oko djece, kuhanje ručka (ipak ste napravili zalihe), odlazak u šetnju s djecom, briga o kućnim ljubimcima. Na taj način ćete si lakše isplanirati zadatke koje morate napraviti, predvidjeti vrijeme kada i koliko dugo ćete ih raditi i to moći komunicirati i ostalim kolegama s posla i/ili nadređenom. A i vaši ukućani će moći napraviti svoj plan i svi ćete biti produktivniji.

5. Napravite popis zadataka i poslova koje ćete taj dan napraviti

Napravite si TO DO listu, posložite prioritete i pratite napredak realizacije zadataka. Ovo je bitno da biste sami sebe usmjerili na napraviti, a ne samo raditi. I da imate jasan cilj. Ako imate jasan cilj što sve želite i morate napraviti taj dan – lakše ćete se usmjeriti prema tom cilju. Uslijed velikog broja distraktora u kući oko vas lako je izgubiti cilj iz fokusa (i izgubiti se u usputnim poslićima po kući).

6. Ne očekujte da drugi čitaju vaše misli, kao što ni vi ne možete čitati njihove

Bilo bi najbolje da se unaprijed dogovorite s kolegama i nadređenim na koji način ćete komunicirati, koliko često i u kojim točkama. Komunicirati znači prenositi važne informacije, pitati i tražiti informacije od drugih, razmjenjivati razmišljenja i prenositi informacijsku poruku. Komunikacija je uspješna samo ako je komunikacijski ishod postignut – za obje strane. Jako je korisno takve stvari definirati unaprijed. Na taj način izbjegavamo pretpostavke, nesporazume i nerealna očekivanja i na kraju dana – razočaranje neispunjenim očekivanjima i nesporazume oko toga tko-je-kako mislio i/ili pretpostavljao. Zapamtite da ste fizički odvojeni jedni od drugih i da se ne vidite i ne čujete, pa informacija za čitanje misli imate manje.

7. Završite radni dan zatvaranjem ureda

Kako na kraju radnog dana odete iz ureda, tako nastojte napraviti i doma. Završite poslove, pospremite svoje radno mjesto i usmjerite pažnju na druge stvari. Pazite da vam se radni dan ne rastegne na 24 sata. Koliko nam se god to ponekad čini dobro – dugoročno gledano to nije zdravo. Neke aktivnosti nam prazne baterije, a neke pune. Bitno je da se punjenje i pražnjenje izmjenjuju i da ne zaboravimo imati i održavati balans svih dijelova našeg života. Kada radimo od kuće postoji opasnost da nam se sve pomiješa. Vodite brigu da svako jutro odete na posao i svako popodne odete doma. Fizički je to možda isto mjesto, ali važno je da je psihološki različito.