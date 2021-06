Jill Biden na naslovnici Voguea obilježila početak nove kulturološke ere

Pojavljivanje političarki na naslovnicama modnih časopisa rijetko prolazi bez kontroverze, ali ako je riječ o američkom Vogueu, rizik je to koji je svatko spreman podnijeti. Nakon nove američke potpredsjednice Kamale Harris koja se na naslovnici pojavila početkom ove godine, zovu Voguea nije mogla odoljeti prva dama Amerike, Jill Biden.

Za razliku od Harris čija je naslovnica podijelila javnost – neki su 'neformalnu' estetiku doživjeli kao početak novog doba, a drugi je proglasili šlamperajem i nepoštivanjem vrhunske političarke, Biden je igrala na sigurno – prva se dama smješka gledajući u objektiv i noseći cvjetnu haljinu Oscar de la Renta. Ta uglađena, ali nepretenciozna estetika ima za cilj komunicirati vrijednosti prve dame, ali i, kako to obično s naslovnicama američkog Voguea biva, označiti novi kulturološki moment.

Mirnija era

Kako je nedavno zapisao Guardian, završiti na naslovnici tog kultnog časopisa može se usporediti s tim da lice javne osobe završi na poštanskoj markici ili, još bolje, novčanici. U moru medija, Vogue i dalje uspijeva biti jedan od rijetkih od značaja, medij čije uredničke odluke (poput izbora naslovnih lica) izazivaju burne reakcije javnosti, dijeljenja i komentare na društvenim platformama.

Možda je baš zato bivši američki predsjednik Donald Trump digao toliku bunu što njegova supruga Melania ni jednom nije bila na naslovnici tog 'elitističkog, snobističkog, isključivog' magazina, kako ga je nazvao, dok je, primjerice, Michelle Obama bila čak četiri puta za trajanja mandata njegovog supruga. Vogue je pak izborom Jill Biden odlučio označiti prelazak u novu eru s Bidenom nakon pompoznog i glasnog Trumpa.

To je u intervjuu za Vogue izjavila i prva dama tvrdeći da njen suprug emitira mnogo smireniju energiju od njegova prethodnika, snižava temperaturu, smiruje užarene glave. Jill Biden se pak jako trudi ostaviti dojam žene iz naroda, lagane i nepretenciozne, a ne distancirane i hladne kakva se činila Melania. To, dakako, potvrđuje i svojim modnim izborima.

Poruke odjećom

Tako je, primjerice, početkom lipnja na Summitu 67 nosila sako brenda Zadig&Voltaire na kojem je pisalo 'Love' (Ljubav) želeći tako prenijeti poruku ljubavi i zajedništva svih zemalja. Osim što su mediji primijetili da je taj sako nosila i prije dvije godine te zaključili da Jill Biden voli održivost, reciklira odjeću i ne razbacuje se novcem, usporedili su ga s ozloglašenom parka jaknom Melanie Trump koju je nosila tijekom posjeta migrantima na teksaškoj granici i na kojoj je pisalo 'I Really Don't Care, Do U?'.

Iako su glasnogovornici bivše prve dame tvrdili da iza te jakne ne stoji nikakva skrivena poruka, javnost ju je oštro kritizirao tvrdeći da gospođu Trump nije briga ni za koga i da je to zapravo pljuska migrantima, dok je Donald Trump zaključio da je njegova supruga htjela poručiti da je nije briga za medije koji šire lažne vijesti.

Nakon ovogodišnjeg Summita, javnost je usporedila taj izbor odjeće gospođa Trump i Biden i zaključila da je nova prva dama pravo osvježenje. Vogue, kao jedan od najpoznatijih modnih časopisa i kulturoloških trendsettera, potonje je uvjerenje potvrdio i zaključio da je Jill Biden 'First lady for all of us'.