Memoradebilije - danas je skupo biti fan

Kad već zbog pandemije koronavirusa nisu mogli kao inače profitirati od prodaje ulaznica za koncerte, utakmice ili kina, poznati i slavni barem su nastavili profitirati od vlastitih brendiranih proizvoda. Modu prodaje official merchandise prihvatile su i tvrtke, no svojim suvenirima još ne mogu parirati svjetskim zvijezdama koje, primjerice, nude brendirane torbe, kape, ali i parfeme, kozmetiku, pa i deterdžente. Ariana Grande, Lionel Messi i Justin Bieber samo su neka od zvučnih svjetskih imena čiji brendirani proizvodi na tržištu stvaraju pravo malo carstvo dodatnog profita, a među obožavateljima potiču poseban osjećaj povezanosti s voljenim im celebrityjima.

Pjevači prodavači

Prema podacima američke financijske tvrtke NetCredit, od svojih proizvoda, mercheva, najviše na svijetu zaradio je pjevač Harry Styles, bivši član planetarno popularne grupe One Direction. I privatno modno osviješten, od svojih je merch-majica i modnih dodataka uprihodovao gotovo 23 milijuna dolara. Poznata po svojoj ekscentričnosti, Lady Gaga osim klasičnih merch-komada prodaje i sapune, ali i – tepihe. Dok je svi jedva čekaju vidjeti u ulozi Patrizije Reggiani u skorašnjem filmu ‘House of Gucci’, pjevačica broji prihod od 15,8 milijuna dolara od svog mercha. O proizvodima s potpisom Britney Spears pak ne treba previše ni govoriti. Dovoljno je spomenuti da je prodala više bočica svoga prvog parfema ‘Curious’ (od njih dvadeset) negoli glazbenih albuma. I Ariani Grande brendirani su parfemi, ali i drugi proizvodi, donijeli pozamašne prihode, čak 10 milijuna dolara, po čemu je uz Lady Gagu jedina žena na popisu top deset poznatih osoba s najvećim prihodima na stranici Shopify. Od muških glazbenika na tom je popisu Eminem sa 7,65 milijuna dolara prihoda, a zadnje mjesto, ono iza njega, čuva Justin Bieber brojeći 5,66 milijuna dolara prihoda od svog mercha.

Skupo je biti fan

Osim pjevačima, lansiranje proizvoda s imenom ili uzrečicom neizostavan je poslovni potez svakog imalo odgovornog influencera kojemu je stalo do gradnje vlastitog brenda (i profitiranja od njega). Troje od pet najvećih kraljeva mercha – glazbena skupina The Sidemen, boksač Jake Paul i kreator sadržaja MrBeast – svoju je slavu pronašlo i dobro unovčilo na YouTubeu. Svaki od njih uprihodovao je 20 milijuna dolara od mercha. Tu je i sveprisutna Kylie Jenner, čiji prihodi od mercha iznose samo 3,43 milijuna dolara, no titulu najmlađe self-made milijarderke na svijetu donio joj je njezin kozmetički brend, odnosno tvrtka Kylie Cosmetics. I nije jedina; i mnogi su drugi celebrityji, primjerice Kanye West i Rihanna, krenuli u poduzetničke vode pokrećući vlastite modne i kozmetičke marke.

Biti obožavatelj lika i djela argentinskoga nogometaša Lionela Messija jest lijepo, ali i skupo, jer je za svaki artikl iz njegove službene merchandise-ponude potrebno izdvojiti gotovo 10.000 dolara.

Emotivna povezanost

Iako bi se kod nas dalo raspravljati o tome tko je poznat, a tko slavan, ni na domaćem tržištu ne nedostaje takvih proizvoda. Najveći su prodavači mercheva u nas kreatori sadržaja na društvenim mrežama – influenceri i youtuberi. Svoj merch imaju i, primjerice, kolumnistica Andrea Andrassy te kvizaš Dean Kotiga. Valja spomenuti i domaću pjevačicu Maju Šuput koja osim pjevačkom karijerom uspješno kormilari i onom ​influencerice na Instagramu. Dokazala je to nedavnom suradnjom s hrvatskom tvrtkom Saponiom u reklamiranju deterdženta za rublje koji nosi miris njezina parfema iz vlastitog merch-brenda Majushka. Ružičasta i zlatna boja te pregršt šljokica glavni su aspekti dizajna Majinih natikača, šilterica, mikrofona i parfema (koji, usput rečeno, stoji 950 kuna), a neupitno odražavaju njezinu vrckavost, što obožavatelji, dakako, prepoznaju i s time se poistovjećuju.

– Cijela poenta mercha jest u tome da kupci ne kupuju odjevni predmet, već emotivnu povezanost s pojedincem, odnosno kreatorom na društvenim mrežama koji taj merch plasira na tržište. Kvaliteta i dizajn igraju veliku ulogu, ali najveći element koji se pridodaje prodaji upravo je to koliko je neki influencer povezan sa svojom publikom, odnosno koliko je utjecao na tu publiku, buduće potrošače – kaže Marko Vukman, direktor hrvatske tvrtke Merch Co., specijalizirane za izradu svih vrsta modnih mercheva, od odjeće, kapa, pernica, torbi pa sve do kozmetike za tinejdžere.

Vukman kaže da je njihov prvi merch prije dvije godine bila majica dugih rukava jedne od najvećih hrvatskih influencerica Eme Luketin, i to po cijeni od 229 kuna. Usprkos mišljenju okoline da je preskupa i da majice kupuju samo djeca, prvi su dan prodali više od stotinu komada upravo te majice.

Živi organizam

Među proizvodima domaćih influencera majice kratkih i dugih rukava i inače su najprodavanije. Vukman kaže da se najviše prodaju takve, ‘bazične’ stvari. Rastući trend mercha, čini se, može biti itekako profitabilan, no kao i svaki drugi biznis, i njega treba razvijati.

– Potencijal za širenje veoma je upitan jer to je biznis koji sto posto ovisi o kvaliteti influencera i tome kako on pristupa svomu merchu. Najvažnija stvar zbog koje mnogo influencera nikada ne uspije sa svojim merch, odnosno ne skalira svoj biznis, jest to što je merch živi organizam u kojem svaka dva tjedna treba dodavati barem jedan novi proizvod ili dizajn u internetskoj trgovini – objašnjava Vukman.

Kao jedinu osobu iz regije koja to, kako on kaže, profesionalno radi, navodi youtubera Marka Vuletića s kojim je njegov merch-biznis, dodaje, doveo do velikih i realnih brojeva. No Vukman kaže da ne rade s bilo kojim influencerima.

Lova sa strane

Broj pratitelja ne odražava njihov angažman, odnosno stopu aktivacije, nego broj komentara, lajkova, oznaka i dijeljenja sadržaja podijeljen s ukupnim brojem pratitelja. Zato Vukman ističe da oni prema tom broju biraju komu će raditi merch-proizvode jer upravo o njemu ovisi koliko će na kraju taj merch biti prodan. U ovim nesigurnim vremenima krize i inflacije ‘zarada sa strane’ nije nipošto luda ideja, čega su poznate osobe itekako svjesne. A s obzirom na to da influenceri diktiraju današnje trendove i da svoje ime mogu monetizirati, tko će lansirati bolji merch, u idućim bi godinama moglo postati goruće pitanje.