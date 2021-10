Muke milijardera - Svemirski turizam u PR problemima

Milijarder i poduzetnik Richard Branson odlučio je odgoditi planove za komercijalne svemirske letove do konca 2022. Kako su naveli iz kompanije Virgin Galactic, u tijeku su ispitivanja materijala na njihovim letjelicama, a predviđa se da će proces obnavljanja trajati najmanje do ljeta 2022. Zbog vijesti o odgodi, vrijednost dionica kompanije pala je za 13 posto i oneraspoložila ne samo vlasnike dionica već i nemali broj milijardera koji su spremni iskeširati pozamašan iznos za let svemirskim prostranstvima.

Za pretpostaviti je da taj sentiment ne dijele Elon Musk i Jeff Bezos koji su, zajedno s Bransonom pokretači industrije svemirskog turizma i ljuta konkurencija. No, iako Muska i Bezosa trenutno ne muče financijski problemi i njihove su kompanije, pa i ideja svemirskog turizma zaskočili PR problemi.

Bezosov PR stunt

Bezos i njegova kompanija Blue Origin posljednjih su se dana morali braniti od optužbi za seksizam, toksičnu i despotsku radnu kulturu. Bezos je, dakako, te navode demantirao, a poput svakog dobrog marketinškog stručnjaka te 'loše' naslove odlučio zamijeniti 'dobrima' te organizirao pravi PR stunt. Naime, na svoju je letjelicu pozvao kapetana Jamesa T. Kirka, odnosno glumca koji je utjelovio taj lik u kultnom serijalu Star Trek, Williama Shatnera. Shatner je tako postao najstarija osoba koja je ikad odletjela u svemir, a svoje je iskustvo opisao kao nadrealno.

Vijest o letu kapetana Kirka su, dakako, prenijeli svi mediji, ali je pitanje koliko će dugo Bezos, Musk, pa i Branson moći javnost uvjeravati da su komercijalna putovanja u svemir pozitivna stvar za Zemljane, a ne čisti sajam taštine. Naime, procjenjuje se da će do 2027. svemirski turizam vrijediti 2,5 milijardi dolara. Blue Origin je do sada već prodao karata u vrijednosti od 100 milijuna dolara, dok se u Amazonu, kompaniji čiji je vlasnik, zaposlenici žale na loš tretman, loše uvjete rada i traže povećanja plaća.

Sajam taštine

Istovremeno, Elonu Musku puna su usta društvenog potencijala svemirskog turizma, iako se njegovi planovi (zasad) svode na komercijalne letove na, primjerice, Mjesec, pa čak i Mars. U Americi neki političari poput demokrata Earla Blumenauera upozoravaju na nedostatak socijalnih benefita takvih letova te predlaže izglasavanje zakona u 'svemirskom porezu'. Kako tvrdi, kao što 'normalan' svijet plaća porez na kupovinu avionske karte, milijarderi koji lete na mjesec samo zbog zabave, a ne u svrhu znanosti, trebali bi činiti isto.

I princ William se u nedavnoj intervjuu osvrnuo na trend putovanja u svemir tvrdeći da bi se najveći (i najbogatiji) svjetski umovi trebali usredotočiti na spas planete, a ne da traže drugo mjesto na kojem bi mogli živjeti. Naravno, ne treba sumnjati u to da na svijetu ima i bit će dovoljno milijardera koji si mogu priuštiti ostvarenje svog sna o letenju u svemirska prostranstva, ali je vrlo vjerojatno da će se na taj pothvat neće gledati blagonaklono. Komercijalni letovi u svemir jesu prijelomna točka u ljudskoj povijesti, ali, istovremeno, u vrijeme kada postoji potreba za ozbiljnim akcijama za spas planeta, postaju simbol rasipnosti, taštine i mačističkog natjecanja čija je raketa veća.