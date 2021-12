Novi Spiderman srušio kino-rekorde i zaradio preko milijardu dolara

Novi filmski hit studija Marvel i Sony Picturesa 'Spiderman: Put bez povratka' najuspješniji je kino-hit 2021. Osim što je postao prvi film u pandemiji koji je zaradio milijardu dolara u kino blagajnama, ovaj nastavak filma o kultnom Marvelovom junaku Spidermanu najuspješniji je film Sony Picturesa ikada premašivši zaradu hita iz 2017. – Jumanji: Welcome to the Jungle (404,5 milijuna dolara).

Nominacija za Oscara

Zanimljivo je i to što je Spiderman uspio premašiti 'zlatnu' brojku od milijardu dolara zarade bez kineskog tržišta koje, tradicionalno, donosi najviše prihoda produkcijskim kućama i kino-prikazivačima. Ako je suditi prema oduševljenju publike i kritike na međunarodnom tržištu, nema razloga sumnjati da prikazivanje u Kini neće rušiti rekorde, a Spiderman se približiti zaradi globalnih hitova Snježno kraljevstvo (1,45 milijarde dolara), Kralj lavova (1,66 milijarde dolara) ili Avengers: Rat beskonačnosti (2,048 milijardi dolara). T

akođer, šuška se da bi Spiderman mogao biti uvršten u dodjelu nagrade Oscar, odnosno biti nominiran za najbolji film.