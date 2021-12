Po prvi puta u povijesti, Disney postavio ženu na čelo kompanije

Po prvi puta u svojoj 98 godina dugoj povijesti, kompanije Disney odlučila je postaviti ženu – Susan Arnold na mjesto predsjednice Uprave kompanije. Ovaj povijesni presedan tako označava kraj jedne i početak potpuno nove ere tog diva iz svijeta zabave. Arnold, donedavna članica Uprave koja je u kompaniji punih 14 godina, Disney bi trebala voditi i kroz ambiciozne planove osvajanja metaversea te učvrstiti njihovu poziciju lidera u industriji. Arnold je na mjestu 'glave' kompanije zamijenila Bob Igera koji je tu funkciju obnašao 15 godina.

Impresivan životopis

Kako je izjavila u priopćenju za medije, Arnold će nastaviti služiti interesima dioničara Disneya i usko surađivati s izvršnim direktorom Bob Chapekom te s njim nastaviti graditi kreativnu izvrsnost i inovativnost po kojoj je kompanija i poznata. Inače, Arnold je posljednjih 14 godina sjedila u Upravi kompanije te, istovremeno, obnašala funkciju operativnog direktora investicijske kompanije The Carlyle Group.

U njenom impresivnom životopisu stoji i da je od 2002. do 2009. bila predsjednica globalnog biznisa Procter&Gamblea, direktorica u McDonald's Corp.-a od 2008. do 2016. te NBTY od 2013. do 2017. Također, Wall Street Journal ju je uvrstio na listu 50 Women to Watch, a Fortune proglasio jednom od 50 najmoćnijih žena u svijetu biznisa.