Prošla godina bila je najuspješnija u povijesti za kompaniju Pokémon

Pokémon Company, japanska kompanija u vlasništvu Nintenda, Creatures Inc. i Game Freaka, prošlu je godinu zaključila s 1,1 milijardom dolara prihoda od prodaje, operativnom dobiti od 254 milijuna i neto profitom od 170 milijuna dolara. Potonja cifra je najviša u kompanijskoj povijesti, a postaje još impresivnija uzme li se u obzir da uključuje zaradu od franšiza za video-igre Pokemon GO i Pokemon TCG, ali ne i ostale licencirane proizvode poput igračaka ili odjeće.

Ove je godine kompanija lansirala New Pokémon Snap za Nintendo Switch, a uskoro planira lansirati novi naslov Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Niantic fanovi, piše portal Hypebeast, sigurno su oduševljeni povratkom Pokémon GO Festa u srpnju ove godine koji će, za razliku od prethodnih, biti i glazbeni festival.