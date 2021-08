Rat za sadržaj: Reese Witherspoon prodala medijsku kompaniju Hello Sunshine za 900 milijuna dolara

Glumica i poduzetnica Reese Witherspoon prodala je većinski udjel u svojoj kompaniji Hello Sunshine novoj, još neimenovanoj medijskoj kompaniji iza koje stoje bivši visoko-pozicionirani menadžeri u Disneyu Kevin Mayer i Tom Staggs te investicijski fond Blackstone. Kako je iz neslužbenih izvora saznao Reuters, vrijednost akvizicije procjenjuje se na oko 900 milijuna dolara, a Witherspoon i njen tim nastavit će surađivati s novim vlasnicima na kreiranju sadržaja i to od skriptiranog i neskriptiranog sadržaja za televizije i streaming servise, filmova, animiranih i digitalnih serija te podcasta. Inače, Witherspoon je svoju medijsku kompaniju osnovala prije pet godina s misijom da ženama u industriji da glas. Kompaniju u potpunosti vode žene, a ženski likovi su u središtu sadržaja kojeg kreiraju i/ili produciraju.

Lukrativni biznis

Među najvećim uspjesima Hello Sunshinea su serije Big Little Lies (HBO) i Little Fires Everywhere (HULU) te The Morning Show (Apple TV), a kompanija je dom najvećeg i najutjecajnijeg knjiškog kluba Reese's Book Club koji trenutno broji preko 2,1 milijun pratitelja na Instagramu. Knjiški klub bi uskoro trebao biti pretvoren u aplikaciju, a Witherspoon i njezin tim su ga dosad koristili i za 'testiranje' popularnih literarnih naslova te njihovu ekranizaciju.

Novi vlasnici će iskoristiti sjajnu poziciju koju Hello Sunshine ima među publikom, posebno ženskom te će, kako su i izjavili u priopćenju, nastojati osigurati daljnji rast na tržištu zabave i zadovoljiti rastuću potrebu publike za kvalitetnim sadržajem. Blackbone i bivši Disneyev tim kane pomrsiti račune kompanija koje posljednjih mjeseci ulažu ozbiljan novac u rast lukrativni medijski biznis. Amazon je, primjerice, nedavno preuzeo MGM, a streaming servisi HBO, Disney i Netflix ulažu milijarde u kreiranje sadržaja.