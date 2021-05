Sleep Fitness - Sve više brendova istražuje lukrativnu nišu boljeg spavanja

Jedan od najpoznatijih proizvođača hrane za mačke Sheba prošlog je tjedna lansirao prilično neobičan videoprojekt – '4 AM Sleep-Inducing Film'. U suradnji s terapeutima i stručnjacima za dobro spavanje snimio je video koji pomaže prije svega mačkoljupcima da utonu u san nakon što ih probude noćne avanture njihovih četveronožnih prijatelja. Kako je objasnio u priopćenju, video kombinira najbolje tehnike za pomoć pri spavanju (vođene meditacije, vježbe disanja, ASMR zvukove i umirujuće vizuale), a osim vlasnicima mačaka preporučuje ih i 'običnim' nespavačima koji u ova tjeskobna pandemijska vremena imaju problema sa snom.

Sheba se tako pridružila nizu brendova koji su otkrili novu i iznimno potentnu tržišnu nišu – pomoć pri spavanju. Prema kompaniji specijaliziranoj za istraživanje tržišta P&S Intelligence, industrija proizvoda za bolje spavanje 2019. bila je 'teška' 78 milijardi dolara, a u idućih devet godina ta će vrijednost narasti na 163 milijarde dolara. Razlog? Pandemija nespavanja.

Nove tehnologije

Naime, osoba bi trebala provesti trećinu života spavajući, ali mnogi se ne mogu pohvaliti da im to polazi za rukom. Problemi sa spavanjem šire se svijetom poput pandemije COVID-19, zbog čega sve više brendova, ne nužno iz industrije wellnessa (kao ni Sheba), nudi niz proizvoda i usluga koji obećavaju dobar san.

Kako piše AdWeek, ta nova niša može se nazvati sleep fitnessom jer uključuje vježbe i tehnike koje poboljšavaju kvalitetu i kvantitetu sna kako bismo bili puni energije i učinkoviti tijekom dana. Fitness za san postaje prioritet sve većem broju pojedinaca jer im je pandemija poremetila san, a i istraživanja su pokazala da zdravo spavanje smanjuje rizik i ublažava simptome zaraze virusom. Potkraj 2019. Državno sveučilište u Michiganu provelo je studiju koja je pokazala da su pojedinci koji pate od nedostatka kvalitetna sna manje sposobni usredotočiti se zadatke, slabije su produktivni te im prijeti povećani rizik od konflikta i ugroze. S druge strane, osobe koje dobro spavaju razmišljaju jasnije, brže, imaju manje izgleda da upadnu u depresivna raspoloženja ili pate od depresije te bilježe mnogo bolje mentalne i fizičke performanse.

Posljednjih godina brendovi koji su se brinuli za zdrav san kupaca uglavnom su nudili proizvode poput jastuka, madraca, odjeće za spavanje ili pak suplemenata. No danas idu korak dalje pa razvijaju proizvode u kojima spajaju funkcionalnost, visoku tehnologiju i podatke. Kako su za AdWeek izjavili iz kompanije Eight Sleep, tradicionalni proizvođači madraca fokusirani su na povećanje prodaje svojih proizvoda, reklamiraju njihovu funkcionalnost i kvalitetu i kompanije poput njihove gledaju širu sliku te tretiraju san kao jedan od preduvjeta dobrog zdravlja, što je mnogo lukrativniji pristup. Vodeći se tom idejom, lansirao je krevet koji pomaže kupcima da 'vježbaju' spavanje (sleep fitness). Madrac je, naime, spojen s aplikacijom koja senzorima mjeri kvalitetu sna te spavaču dostavlja podatke o tome koliko je i kako spavao, koliko mu je vremena trebalo da utone u san, kakvi su uzorci spavanja i općenite performanse. Opremljen je i specijalnom, patentiranom umjetnointeligentnom tehnologijom koja temperaturu prilagođava spavaču i tako optimira njegov san. Prema prvim podacima, inovacija Eight Sleepa pomogla je kupcima da 32 posto brže utonu u san.

Briga o zdravlju

AdWeek kao primjer ističe i Hatch, brend koji se specijalizirao za sleep fitness. Točnije, nudi dijapazon proizvoda koji na različite načine pomažu kupcima da spavaju bolje i kvalitetnije. Njegov proizvod Restore jedan je od onih 'sve u jedan': zvučnik za slušanje uspavljujuće glazbe i meditacije, aplikacija koja prati cikluse sna, budilica i svjetiljka. I to ne bilo kakva. Naime, istraživanja su pokazala da svjetlost itekako utječe na ljudsko tijelo. Upravo zato Hatcheva svjetiljka emitira blagu svjetlost koja potiče nježno lučenje kortizola, hormona koji, laički rečeno, obavještava mozak da je vrijeme za buđenje. Početkom godine lansirao je Rest Mini koji pomaže najmlađima da kvalitetno zaspe. Iznimno je zanimljiv proizvod i The LectroFran Evo kompanije Adaptive Sound Technologies (ASTIO), koji korisnike uspavljuje – zvukovima. Točnije, nudi deset različitih nijansi buke, odnosno šumova: bijele, ružičaste i smeđe (zvukovi s različitom frekvencijama), koji se mogu puštati cijelu noć ili namjestiti samo za uspavljivanje. Da je zvučnik oduševio korisnike, dokazuje podatak da ga je čak devet tisuća njih recenziralo na Amazonu i prosječna ocjena koju su mu dali bila je 4,7.

Jedan od vodećih igrača u svijetu potrošačke tehnologije, brend Philips, također pokušava ugrabiti udjel tržišta pomoći u spavanju. Nedavno je lansirao SmartSleep, hvaljeni uređaj koji s pomoću aplikacije kupcima dostavlja podatke o njihovu spavanju, ali i okolini. Tako, primjerice, mjeri temperaturu u sobi, buku, osvijetljenost i razinu vlage, ali i emitira posebno, umirujuće svjetlo koje navodno pomaže pri uspavljivanju. Također analizira prikupljene podatke i s pomoću aplikacije savjetuje korisnicima koliko bi trebali spavati.

Dobitnici pandemije

Uzme li se u obzir koliko je brendova odlučilo pomoći kupcima da slatko snivaju, biznis sa spavanjem postat će jedan od onih koji će najbrže rasti u lukrativnoj wellness-industriji. Naime, upravo je ta industrija jedna od najvećih dobitnica pandemije. Nedavno istraživanje kompanije McKinsey pokazalo je da 42 posto globalnih potrošača svoje mentalno i fizičko zdravlje stavlja na prvo mjesto. U njoj kažu da je to znatan rast usporedi li se s istraživanjima koje su provodili prije dvije ili tri godine.

Također procjenjuju da će wellness-industrija godišnje rasti po stopama između pet i deset posto te da joj se trenutačna vrijednost popela na više od bilijun i pol dolara. Pola ispitanika želi se pozabaviti i kvalitetom svoga sna te planira uložiti u taj pomalo zapostavljeni dio svog zdravlja i brige o sebi. Lako je moguće da će uskoro sleep fitness-proizvodi postati uobičajen dio svakog kućanstva, a ne samo tehnološki naprednih i potrošača koji se ubrajaju u kategoriju tzv. ranih usvajača.