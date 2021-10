The Creator Economy: Twitter predstavio pretplatničku opciju Super Follows

Početkom ovog mjeseca kompanija Twitter i službeno se uključila u takozvanu 'creator economy', odnosno industriju mikro-poduzetnika koji zarađuju od kreiranja sadržaja za svoje pratitelje i – pretplatnike. Nakon što su platforme OnlyFans, Patreon i Substack dokazale da su korisnici spremni odriješiti kesu za sadržaj koji smatraju kvalitetnim, Twitter je osmislio opciju Super Follows koja korisnicima omogućava kreiranje 'zaključanog' profila na čiji se sadržaj korisnici mogu pretplatiti i to za 2,99, 4,99 ili 9,99 dolara dok platforma od ukupnih prihoda kreatoru uzima tri posto.

Pristojan džeparac

No, da bi kreatori uopće mogli koristiti Super Follows moraju zadovoljiti nekoliko uvjeta. Osim što moraju biti punoljetni, ne smiju imati manje od deset tisuća pratitelja i manje od 25 objava mjesečno. Također, opcija je zasad dostupna samo kreatorima u SAD-u, ali, kako su najavili iz kompanije, uskoro bi je trebali ponuditi korisnicima u ostatku svijeta.

Kako su izračunali 'twitteraši', Super Follows opcija bi kvalitetnim kreatorima mogla donositi pristojan mjesečni džeparac. Tako, primjerice, ako se kreatoru koji broji približno 13 tisuća korisnika njih dva posto pretplati na račun i to po cijeni od 4,99 dolara, mjesečno može zaraditi gotovo 900 dolara.

Inače, The Influencer Marketing Factory nedavno je izračunala ukupnu vrijednost 'creator economy', industrije koju kreira preko 50 milijuna influencera, blogera, vlogera i korisnika društvenih mreža. Prema njihovim procjenama, do kraja ove godine to će tržište biti teško 104,2 milijarde dolara, a budući da je 58 posto ispitanika u njihovoj studiji izjavilo da u narednih 12 mjeseci planira za ekskluzivan sadržaj plaćati mjesečnu pretplatu između jednog i 15 dolara, očekuje se da će ta vrijednost nastaviti rasti i dvoznamenkastim stopama.