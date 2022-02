The New York Times kupio planetarno popularnu igricu Wordle

Internetska senzacija koje je gotovo preko postala jedna od najpoznatijih igrica na svijetu – Wordle, dobila je novog vlasnika. Kompanija New York Times početkom tjedna objavila je da su igricu preuzeli od njenog kreatora i programera Josh Wardlea koji ju je inicijalno kreirao kao poklon djevojci. New York Times je za taj nevjerojatno lukrativan poklon iskeširao sedmeroznamenkasti iznos (još uvijek nisu poznati detalji transakcije) i do 2025. planira pod svojom kapom držati deset milijuna digitalnih pretplatnika. Ako je suditi prema dosadašnjem rastu digitalne igrice, Wordle im u tom itekako može pomoći. Naime, u studenom prošle godine Wordle je igralo oko 90 igrača dnevno, a u siječnju znala je premašiti i dva milijuna dnevnih igrača. Tajna te mozgalice je u njenoj jednostavnosti (pravila se lako svladavaju), ali i viralnosti (korisnici dijele svoje rezultate na platformama).

Timesova strategija

Igrači imaju šest pokušaja da pogode riječ od pet slova, a svakog dana slagalica se osvježava, stižu nove riječi što je čini iznova uzbudljivom. Sa svojim rezultatima mogu se (i rado to čine) pohvaliti objavljujući ih online. Osim engleske verzije, igrači mogu riječi pogađati i na drugim jezicima poput španjolskog, mađarskog, njemačkog ili japanskog, a odnedavno postoji i domaća inačica – Riječek. Akvizicija je, kako piše Financial Times, dio The New York Timesove strategije osvajanja što većeg broja pretplatnika u različitim kategorijama od sporta, informativnog sadržaja pa do digitalnih igrica. Nedavno su za 550 milijuna dolara kupili sportski portal Athletic koji je bio gubitaš, ali okuplja 1,2 milijuna pretplatnika.

– The Times je usredotočen na to da postane ključna adresa za sve osobe koje govore engleski jezik te koje pokušavaju razumjeti i uključiti se u svijet oko sebe. New York Times Games su dio te strategije – kazali su FT-iju iz kompanije.

Na Wordle se navukao i generalni menadžer Timesove divizije za igre Jonathan Knjight koji je izjavio da se budi svako jutro razmišljajući o igrici i ne može dočekati trenutak kad će moći uživati u tim trenucima otkrića, iznenađenja i postignuća. Igrica je trenutno besplatna i to se, tvrde novu vlasnici, neće promijeniti.