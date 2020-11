[VIDEO] Kabrioletska verzija prošlogodišnjega sportskog ‘plug-in‘ hibrida

Talijanski proizvođač sportskih automobila Ferrari polako se okreće hibridnoj tehnologiji u svojim automobilima. Nakon što je prošle godine predstavio plug-in hibridni model SF90 Stradale, sada je svijetu pokazana i njegova kabrioletska verzija koja također dolazi kao plug-in hibrid – Ferrari SF90 Spider.



Spider je malo atraktivniji od svoga starijeg brata, za što je zaslužan čvrsti sklopivi krov koji pridonosi atraktivnosti automobila, a daje i potpun osjećaj sportske vožnje 'bez krova nad glavom'. Krov se otvara i zatvara u samo četrnaest sekundi, što možete napraviti i u vožnji.

Moćni stroj

Ferrari SF90 Spider pokreće veoma moćan twin-turbo​ motor V8 koji se, dodajmo, vidi kroz prozirni pokrov i daje 780 KS. Dodajmo mu i tri elektromotora, jer ipak je to plug-in hibrid, i dolazimo do nevjerojatnih 1000 KS, po čemu je ovaj Spider najmoćniji ikad proizveden u ​Ferrarijevim tvornicama.

Sve je upareno s automatskim mjenjačem s dvije spojke i osam stupnjeva prijenosa. Novi Spider nudi vozaču čak četiri načina vožnje: eDrive, Hybrid, Performance i Qualify, ali i mogućnost pogona na sve kotače. Najsnažniji model do stotke ubrzava u samo 2,5 sekundi, a do 200 km/h u samo sedam sekundi, što osigurava želudac u grlu ako naglo i do kraja stisnete papučicu gasa.

Dodir ili glas

Što se baterije tiče, Spiderova ima kapacitet od 7,9 kWh, što mu omogućava prelazak do 25 kilometara samo na struju, pri čemu mu je maksimalna brzina 135 km/h. Iako ima takvu bateriju, sumnjamo da bi se netko s namjerom vozio u tome modu. Prije bismo rekli da se na bateriju prebaci kad vozilo ostane bez benzina pa se do iduće crpke vuče 130 kilometara na sat samo na struju.



U unutrašnjosti je ispred vozača smješten 16-inčni zakrivljeni HD ekran, a funkcijama automobila i infotainmenta ​upravlja se dodirom zaslona na upravljaču ili glasom. Svi koji požele kupiti tog ljepotana, morat će izdvojiti 473.000 eura, što je početna cijena. U tvrtki kažu da isporuka počinje u drugom tromjesečju sljedeće godine.