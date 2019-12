Za sve one kojima je dosta ‘Last Christmasa‘ – 10 najboljih antibožićnih pjesama

Čak i među najvećim ljubiteljima Božića pronaći ćete velik broj onih koji se užasavaju činjenice da će nas glazbeni urednici radijskih i TV postaja narednih dana terorizirati pjesmama poput 'Last Christmas' grupe Wham ili 'All I Want For Christmas Is You' Mariah Carey. Za sve takve donosimo 10 (pet domaćih i pet stranih) malo drugačijih božićnih pjesama, onih za koje se ni ovih blagdana gotovo sigurno neće naći mjesta u eteru.

Lollobrigida – Nesretan Božić

'Želim ti nesretan Božić/da se udebljaš preko praznika/da ti se zapali bor/da te uhvati panika' stihovi su kojima je Ida Prester 'čestitala' onome koji ju je nogirao baš uoči blagdana.

Pankreas – Božićna kitica

Punkerske proslave Božića teško mogu proći bez 'Božićne kitice', pjesme u kojoj se Djed Mraz, umjesto da dijeli poklone, doslovno 'ubio od alkohola'.

U pol 9 kod Sabe – Disfunkcionalan Božić

Zagrebačke pop aktivistice U pol 9 kod Sabe svoju su glazbenu čestitku uputile opisom svega onoga što za Božić može poći po zlu, od izbacivanja iz kuće zbog 'outanja' do neprestanih prepucavanja s najbližima.

Fakofbolan – Božić bez božićnice

Angažirani punkeri iz Pule snimili su božićnu pjesmu za one koji pod bor neće imati što staviti jer im plaća i božićnica ponovno nisu stigle na vrijeme.

Bolesna braća & Tram 11 – Božićna

Iz dana kada je hrvatski hip-hop bio mlad stiže nam jedna od najzabavnijih pjesama posvećenih Božiću, zajedno s podjednako 'spaljenim' videospotom.

Weird Al Yankovic – The Night Santa Went Crazy

U glavi kralja glazbenih parodija Weird Ala Yankovica rodila se pjesma o ubilačkom pohodu Djeda Božićnjaka, započetog sa sobovima na Sjevernom polu i okončanog metkom za sve one koji su očekivali poklone.

Tiny Tim – Santa Claus Has Got The AIDS This Year

Od darivanja i vožnji na saonicama više nema ništa jer je Djedu Božićnjaku dijagnosticiran AIDS. Čak se i sobovi ne mogu pomaknuti od tuge.

AC/DC – Mistress For Christmas

Legendarni australski hard rokeri za Božić su poželjeli naći ljubavnicu i onda detaljno opisali što bi s njom radili ispod jelke.

The Vandals – Grandpa's Last Christmas

Posvećeno svima onima koji se užasavaju obiteljskih okupljanja za blagdane. Jedino što ih drži je nada da neki od članova obitelji iduće godine više neće biti među živima.

Sparks – Thank God It's Not Christmas

Dugovječna američka pop grupa Sparks ovom pjesmom slavi preostalih 364 dana u godini (365 ako je prijestupna).