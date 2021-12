Osam hrvatskih studenata završilo još jedan Huaweijev Seeds for the Future program

Završio je još jedan globalni Seeds for the Future edukacijski program kojeg Huawei u Hrvatskoj provodi već treću godinu za redom, a u kojemu je tijekom osmodnevnog programa osam studenata preddiplomskih i diplomskih studija iz Hrvatske od vrhunskih stručnjaka učilo o poslovanju Huaweija te o naprednim tehnologijama kao što su 5G, umjetna inteligencija i računarstvo u oblaku. Nastavak je to suradnje Huaweija i Hrvatske koja se provodi na temelju dva Memoranduma o razumijevanju i suradnji iz 2019. godine koji su sklopljeni sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva.

Hrvatski veleposlanik u Kiniizrazio je prilikom ceremonije zatvaranja zadovoljstvo što su u programu sudjelovale i studentice, njih četiri, te pet studenata.

– To govori o značaju STEM-a i prepoznavanju STEM-a među studentima i studenticama u Hrvatskoj. Upravo je to područje gdje žene mogu dati izniman doprinos i to me veseli vidjeti – rekao je Mihelin svjestan da u Hrvatskoj nedostaje veliki broj studenata i stručnjaka u ovom području.

Mihelin se nada i da će studenti uskoro imati priliku posjetiti Huawei i njegove centre za istraživanje i razvoj u Kini.

Mijenjanje društva

Do sada je 50 studenata s hrvatskih sveučilišta tijekom razdoblja od pet godina završilo Seeds for the Future program, što je otprilike deset studenata godišnje. U ovogodišnjem izdanju Seeds for the Future programa, u kojemu sudjeluje više od 100 zemalja svijeta, sudjelovali su studenti s najboljih hrvatskih fakulteta: Fakulteta organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu, Tehničkog fakulteta (RITEH) Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Sveučilišta u Splitu te Veleučilišta Algebra.

Među njima je i student Pero Radić s diplomskog studija Informacijsko i programsko inženjerstvo na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

– Prijavio sam se na Seeds for the Future jer sam htio proširiti svoja znanja, a čuo sam i jako dobra iskustva prijašnjih generacija. Ono što mogu vidjeti već sada jest da su mogućnosti zaista ogromne, a IT industrija raste sve brže. Hvala Huaweiju na prilici da naučimo ponešto i o kineskoj kulturi, a nadam se da ćemo imati prilike raditi na i nekim budućim projektima – izjavio je student.

, glavni direktor, istaknuo je da su sigurni da će studentima stečena znanja biti od velike koristi u praksi, a s njime se složio i, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva,

– Vlada Republike Hrvatske visoko na listi prioriteta ima ulaganje u mlade, digitalizaciju i jačanje međunarodne suradnje. Koliko su nove tehnologije i brza prilagodba ključni, uvjerili smo se posebno u posljednje dvije izazovne pandemijske godine i zato smo sigurni kako će i ova generacija nastaviti s entuzijazmom usvajati nova znanja kojima će istinski mijenjati hrvatsko društvo – zaključio je Gršić.