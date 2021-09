Aplikacije i pametni uređaji mogu poboljšati kvalitetu života smatra 55 posto ljudi u Hrvatskoj

Prema istraživanju Huaweija u suradnji s istraživačkom agencijom IPSOS u 10 zemalja srednje i istočne Europe većina ljudi ima ambiciozne planove za poboljšanje kvalitete svojih života u različitim aspektima. U prosjeku 33% od ukupno 6000 ispitanika iz istraživanja smatra da nove aplikacije i pametni uređaji mogu biti od pomoći u postizanju tog cilja.

Koja su poboljšanja potrebna i kome su potrebna?

Čini se da sve više ljudi cijeni širok spektar mogućnosti pametnog sata, a istraživanje to i potvrđuje. 84% ispitanika u Hrvatskoj koristi pametni telefon, 20% pametni sat, pametnu narukvicu 12%, a bežične slušalice 26%. 12% ispitanika je kupilo pametni sat u protekloj godini, a 12% ih planira kupiti pametni sat u sljedećih 12 mjeseci.

U istraživanju su ispitanici dodatno upitani misle li da im nove aplikacije i pametni uređaji mogu pomoći u postizanju njihovih ciljeva te u kojim aspektima svog života se čine osobito korisnima. Općenito, 55% ljudi u Hrvatskoj vjeruje da se kvaliteta života može poboljšati uz pomoć novih tehnologija. Područja koja su navedena kao ona koja najviše trebaju poboljšanje su: visoka razina stresa – 48% ispitanika smatra da nove tehnologije mogu pomoći u smanjivanju razine stresa; problemi sa spavanjem – 32% ispitanika smatra da je moguće uz aplikacije i nosive uređaje djelovati na poboljšanje spavanja; opće zdravlje – 45% sudionika istraživanja iz Hrvatske smatra da je uz pomoć tehnologije moguće poboljšati opće zdravlje.

S obzirom na demografiju, općenito se pametni uređaji smatraju najkorisnijim u mlađoj dobnoj skupini (18 - 34 godine), te među menadžerima/stručnjacima u većini europskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem pa tako i Hrvatskoj. Čak 64% ispitanika je iz ove skupine i smatra aplikacije i nosive uređaje pomoćnicima u poboljšanju kvalitete života.

Značajke koje mogu biti korisne

Pametni uređaji uključeni u studiju su pametni telefoni, pametni satovi, pametne narukvice i bežične slušalice. Uređaji su ispunjeni mnoštvom funkcija za praćenja zdravlja i sporta koje se mogu koristiti za postizanje ciljeva, a brojač koraka najpopularnija je zdravstvena značajka koja se koristi na pametnom telefonu u svim zemljama. Kad su u pitanju pametni satovi i pametne narukvice u Hrvatskoj, rezultati su pokazali da se najčešće koriste za brojanje prijeđenih koraka, praćenje sportske aktivnosti i praćenje pulsa.

Ispitanici iz svih zemalja naglašavaju da je kvaliteta uređaja jednako važna kao i njegove funkcionalnosti. Za 43% njih dugo trajanje baterije, vodootpornost (za 41%) i upotreba izdržljivih materijala (za 31%) ključni su kako bi se osiguralo da se proizvod isplati kupiti. Sve ove značajke, kao i mnoge druge, isporučuju se s pametnim satovima Huawei Watch 3 serije. Možete birati između više od 100 sportskih načina (od kojih su mnogi originalni i zabavni za isprobavanje), tu su i brojač koraka, neprekidno praćenje rada srca i pulsa, kao i praćenje razine kisika u krvi 24 sata dnevno, što je prema studiji vrlo željena značajka ovih dana. Dodatna značajka koja vam može olakšati život, jer o tome nećete morati brinuti, je super dugo trajanje baterije koje može raditi do 14 dana u iznimno dugom načinu rada baterije kod Huawei Watch 3 uređaja i do čak 3 tjedna u verziji Huawei Watch 3 Pro. No, Huaweijevi uređaji ne samo da će pridonijeti postizanju vaših ciljeva i poboljšanju kvalitete života, već su i napravljeni upotrebom izdržljivih, vrhunskih materijala, tako da ih možete nositi moderno i dugo.

Koristite prednosti aplikacija i uređaja koji vam mogu pomoći

Iz istraživanja koje je obuhvatilo po 600 ispitanika iz 10 europskih zemalja vidljivo je da više od polovice ispitanika općenito osjeća potrebu za poboljšanjem mentalnog ili fizičkog zdravlja. Važno je iskoristiti svaku kvalitetnu pomoć koju možete dobiti, jer ponekad može biti teško sam postati i ostati motiviran. Uz satove iz Huawei Watch 3 serije dobit ćete sve funkcionalnosti koje su vam potrebne da biste se vratili na pravi put.

Nešto na što uvijek možete računati

Mnoge su se stvari promijenile u posljednjih godinu i pol dana, ali unutar ponude Huawei nosive opreme ima mnogo stvari koje uvijek mogu podržati korisnika na putu prema boljem psihofizičkom zdravlju. Bez obzira na to trebate li pametni sat, pametnu narukvicu ili pametni telefon koji će vam pomoći da se vratite na pravi put, uvijek možete računati na izuzetno dugo trajanje baterije Huawei uređaja, precizne alate za praćenje zdravlja i sporta, a dobro je što su svi Huawei nosivi uređaji kompatibilni sa iOS i Android pametnim telefonima.

Ostanite dosljedni i na pravom putu uz pomoć iz Huawei Watch 3 serije

Uz Huawei Watch 3 seriju možete provoditi nadzor stresa 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Iskoristite prednost i probajte niz vježbi disanja, a trajanje baterije omogućit će vam korištenje bez punjenja i do tri tjedna. Huawei TruSleep ™ 2.0 tehnologija nudi praćenje pulsa u realnom vremenu, kvalitetu disanja u snu i analizu kvalitete spavanja. U kombinaciji s Huaweijevom AI tehnologijom, možete točno identificirati šest tipičnih problema sa spavanjem te će vam uređaj pružiti stotine prijedloga i personaliziranih usluga koje pomažu u rješavanju svih potencijalnih problema. Budite u kontroli uz nosive uređaje koji će vam pomoći shvatiti i pratiti aktivnost i stanje vašeg tijela i zdravlja.

Zemlje koje su sudjelovale u istraživanju: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Grčka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija i Turska.