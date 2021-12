JYSK Hrvatska postavio novi rekord

S EBIT rezultatom od gotovo 128 miliona kuna u financijskoj godini 2020/21, JYSK je još jednom ostvario povijesno visok rezultat.

Iako je 2020./21. za JYSK donijela mnoge nove izazove, tvrtka je još jednom uspjela iskoristiti sinergiju fizičkih trgovina i jakih digitalnih platformi kako bi postavila nove rekorde s prometom od 616.299.800 kuna i EBIT-om od 127.921.200 kuna.

Tako je promet povećan za 16 posto, dok je EBIT rezultat bio za 47,6 posto veći u odnosu na 2019./20., koja je također za JYSK bila rekordna godina.

- Izuzetno sam zadovoljna postignutim rezultatima. Za JYSK, kao i za druge tvrtke, ovo je bila vrlo izazovna godina. Stoga svi naši zaposlenici mogu biti ponosni na zajednički postignute rezultate - kaže Country managerica JYSKa za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju, Vesna Kukić Lončarić.

Velika razlika između tržišta

Globalno gledajući na razini svih zemalja u kojima JYSK posluje pandemija je različito utjecala od tržišta do tržišta što se jasno vidi po ostvarenim rezultatima.

- Jedno od JYSKovih največih tržišta na globalnoj razini je Njemačka koja je sa svojih 1.000 trgovina bila najduže pod jakim restrikcijama. Promet u Njemačkoj nije dosegnuo razinu prošlogodišnjeg ali zato s druge strane, značajno smo povećali promete u Skandinaviji, Engleskoj, Hrvatskoj i nizu zemalja istočne i srednje Europe. Takav je rezultat više nego nadoknadilo pad prometa u Njemačkoj i na globalnoj razini obogućio da završimo godinu s EBIT rezultatom od 4,5 milijarde DKK - kaže Jan Bøgh, Predsjednik uprave JYSKa.

Plan investicija

U narednim godinama JYSK planira svoju daljnju ekspanziju a uz otvorenja novih trgovina velik je fokus i na preuređenju postojećih.

- Vidimo da naš novi koncept trgovina privlači sve više kupaca stoga, planiramo ubrzati tempo ulaganja u preuređenja kako bi svim našim kupcima pružili jednako inspirativan doživljaj kupovine. Plan je na razini JYSKa preurediti sve postojeće trgovine do 01.09. 2024. godine. Najvećim izazovom do sada pokazala se nabavka potrebne opreme, kako za obnovu postojećih tako i za otvorenja novih trgovina. To je posljedica globalnih izazova nedostatka sirovina i logističkih kapaciteta. Međutim, očekujemo da će se i to stabilizirati u narednim godinama - kaže Vesna Kukić Lončarić.