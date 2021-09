Knjiga koja je mnogima promijenila život od rujna u knjižarama

- Ako želite skupljati med, nemojte lupati po košnici - ovako počinje knjiga Dalea Carnegieja, svjetski poznatog američkog pisca, poduzetnika i govornika. Što je to Carnegie u svojoj knjizi napisao još prije 80 godina, a da njegove savjete čitaju i danas?

Knjiga 'Kako steći prijatelje i naklonost ljudi' izdana je 1936. godine i od tada pa do danas obavezna je literatura na putu do uspjeha. Warren Buffet, poznati poduzetnik, investitor i 7. najbogatiji čovjek na svijetu, uporno tvrdi: "Carnegie mi je promijenio život.", i često naglašava da upravo Carnegieju i njegovim predavanjima duguje uspjeh.

Knjiga "Kako steći prijatelje i naklonost ljudi" nastala je iz zbirke lekcija koje je Carnegie podučavao na svojim predavanjima i koje je odlučio okupiti u knjizi koja bi bila dostupna bilo gdje i bilo kome tko želi biti omiljen u društvu i uspješan u bilo čemu što radi. Ova kultna knjiga donosi brojne primjere i savjete o tome kako unaprijediti vještine komunikacije, kako bolje prodavati i ostvariti snove. No, nije to samo knjiga o poslu i postizanju ciljeva, već je to knjiga o međuljudskim odnosima, o razumijevanju i empatiji.

Dale Carnegie davno je shvatio da se manipulacijom ne postižu ciljevi i duboko je vjerovao u to da su empatija i iskrenost najbolje moguće sredstvo za uspjeh. Uz empatiju te određeno znanje i vještine ništa i nitko vam neće biti prepreka u ostvarivanju uspjeha.

Carnegie je znao da svaki čovjek može biti uspješan, samo treba naučiti kako. Kada je napisao ovu knjigu, iz temelja je promijenio način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima, pa čak i prema sebi. Pokrenuo je čitavu industriju psihologije samopomoći, koja se proširila diljem svijeta.

U ovom bezvremenskom bestseleru o psihologiji uspjeha Carnegie živopisnim primjerima i pristupačnim stilom donosi praktične savjete i tehnike za postizanje uspjeha i životnog zadovoljstva. Njegovi su savjeti položili test vremena, a u knjizi saznajte kako brzo i lako steći prijatelje, pridobiti ljude da razmišljaju poput Vas, unaprijediti razgovorne vještine, postati zabavniji, steći nove suradnike i klijente, i još mnogo toga. „Kako steći prijatelje i naklonost ljudi“ pomoći će Vam uspostaviti kvalitetne odnose s bliskim osobama i unaprijediti komunikaciju sa svim ljudima oko Vas.

Tajna najuspješnijih ljudi na svijetu nalazi se pred vama. Saznajte što oni znaju, a vi ne znate u međunarodnom bestseleru „Kako steći prijatelje i naklonost ljudi“.

Knjiga „Kako steći prijatelje i naklonost ljudi“ u izdanju Egmontove biblioteke Puls dostupna je na shop.egmont.hr te u svim knjižarama po cijeni od 129 kn.