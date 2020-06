Konferenciju ‘Poduzetnički mindset za studente‘ pratilo više od 1.100 studenata iz cijele Hrvatske te regije

Nakon izuzetnog uspjeha prve konferencije 'Poduzetnički mindset', održane u rujnu 2019. godine, u organizaciji provjerenog tima, koji čine programski partner EY Hrvatska, časopis Poduzetnik te Saša Cvetojević & Broadcast, jučer je održana konferencija 'Poduzetnički mindset za studente'. U fokusu su bili mladi kao budući stvaratelji nekog boljeg svijeta, a koje se na ovaj način želi potaknuti da razviju kritičko razmišljanje, da ostvare svoju životnu viziju te da se ohrabre i izađu iz zone komfora u svijet poduzetništva.

U programu konferencije sudjelovala su neka od najjačih poduzetničkih imena hrvatske poslovne scene kao što su Nenad Bakić, Alan Sumina, Aleksandra Dojčinović, Urška Sršen, Daniel Ackermann, Matej Špoler i Filip Ljubić. Konferencija je organizirana u studiju iz kojeg se svaki ponedjeljak na N1 TV emitira emisija 'Poduzetnički mindset', a brojna publika je pratila prijenos uživo putem Poduzetnikova Youtube kanala.

CEO Poliklinike Bagatin i vlasnik Poduzetnika Ognjen Bagatin: Probudite diva u sebi!

Domaćin konferencije i sam uspješan poduzetnik Ognjen Bagatin, u pozdravnom izlaganju objasnio je zašto platforma Poduzetnik u svemu što radi neumorno promiče poduzetnike kao lidere društva. Pritom je pozvao mlade ljude da na svijet gledaju kao da im je svaki čovjek učitelj i cijeli svijet učionica, jer će na taj način probuditi diva u sebi koji će postati svemoćan.

Suosnivač i direktor tvrtke Nanobit Alan Sumina: Kriza zaista može biti prilika!

Inspirativan poduzetnik Alan Sumina, koji dolazi iz brzorastuće gamerske industrije, mladima izuzetno zanimljive, ispričao je svoje početke 2008. godine. Riječ je o godini poznatoj po globalnoj ekonomskoj krizi, u kojoj je Nanobit nošen mladenačkim entuzijazmom i velikom strašću usmjerenom prema stvaranju nove vrijednosti nadigrao krizu. Danas, kada je svijet opet u novoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa, Nanobit bilježi neprestani rast i milijunska preuzimanja svojih igara. Mladima i studentima Sumina je uputio niz važnih poslovnih i životnih poruka, naglašavajući kako bi krizu trebalo promatrati kao priliku. „Nećete na kraju nikad žaliti zato što ste nešto pogriješili, žalit ćete ako niste pokušali ostvariti svoje potencijale“, poručio je Sumina.

Psiholog u području ljudskih resursa Matej Sakoman: Poduzetnici mogu oplemeniti ovaj svijet

Iz perspektive psihologije Matej Sakoman izdvojio je ulogu dobrih i loših impulsa u svakom čovjeku te važnost njihova osvješćivanja. Kao glavne resurse oko kojih bi se trebalo brinuti izdvojio je znanje, karakter, vrijeme, optimizam, a ne primarno novac, kako se često misli. Istaknuo je da su svi oni koji su odlučili pratiti konferenciju „Poduzetnički mindset“ već na neki način predodređeni za poduzetništvo, jer inače ne bi trošili resurse na nešto što ih ne zanima. Kao posebnu zanimljivost izdvojio je istovjetan odgovor koji je dobio od jednog od najuglednijih psihijatara i jednog od najpoznatijih psihologa na svijetu, na pitanje o tome kako su uspjeli. Obojica su istaknuli da su u životu bili hrabri i na vrijeme otkrili oko čega su strastveni.

Poduzetnik, investitor i filantrop Nenad Bakić: Čovjek je često najbolji kad ne može natrag

Iz svog bogatog životnog i poduzetničkog iskustva Nenad Bakić je razgovarajući 1 na 1 s Berislavom Horvatom, glavnim partnerom EY-a za Hrvatsku, izdvojio nekoliko ključnih trenutaka iz svog života za koje je smatrao da bi svima mogli biti inspirativni neovisno razmišljaju li tek o ulasku u poduzetništvo ili tu već imaju poduži staž. Poduzetništvo ga je interesiralo od studentskih dana, ali je svoje prve poduzetničke korake napravio tek u 31. godini. Putem interneta dolazio je do mnogih znanja, a kao jedan od prvih u Hrvatskoj počeo je kupovati stručnu literaturu preko Amazona. Mladima je savjetovao da se ne zaustavljaju samo na primjerima i znanjima iz Hrvatske, nego da putem svih dostupnih mreža i kanala traže ideje i inspiraciju po cijelom svijetu. Na ideju o STEM revoluciji došao je na poticaj iz djetinjstva, kad nije imao pristup kompjuterima i robotima pa je to želio besplatno omogućiti svoj djeci kojoj to roditelji ni danas ne mogu priuštiti. Tako je nastala Croatian Makers Liga, najveći STEM pokret u EU, kojem je na čelu zajedno sa suprugom Rujanom, a u kojoj danas sudjeluje više od 600 škola s donacijama od oko 3.000 robota. Zaključio je kako je čovjek najbolji onda kada ne može više natrag, a kao tri najvažnije sastavnice uspjeha, navodi borbenu upornost, naporan rad i etičan pristup poslu.

Suosnivačica i suvlasnica tvrtke Bellabeat Urška Sršen: Ako nisi dobar u „soft skillu“, okruži se ljudima koji jesu!

Urška Sršen i partner Sandro Mur osnovali su tvrtku Bellabeat 2014. godine i kroz šest godina proživjeli toliko izazovnih situacija koliko ih mnogi ne prožive tijekom cijelog života. Sjedište tvrtke je u Zagrebu, a urede, kao i poslovanje smjestili su po cijelom svijetu. U razgovoru 1 na 1 sa Sašom Cvetojevićem Urška je otkrila mnoge zanimljive detalje o sebi i tvrtki. Među ostalim, i to da je u poduzetništvo ušla sa 23 godine, a Forbes ju je tada proglasio među top 30 poduzetnika ispod 30 godina. Iz svog iskustva izdvojila je važnost ispravne komunikacije onoga što radiš, zatim networking (umrežavanje) s ljudima i pametan odabir partnera i tima. Suprotnost karaktera i temperamenta Urške i njezina poslovnog partnera Sandra Mura za Bellabeat se pokazala kao dobitna kombinacija. Tvrtku je usporedila s djetetom, a partnerstvo u tvrtki s brakom. Trenutno, unatoč koronakrizi, uz pomoć nedavne investicije od 14 milijuna dolara Bellabeat bilježi snažan rast i razvoj, a svoje najnovije pametne proizvode lansirat će početkom jeseni 2020.

Suosnivač i direktor u tvrtki Q agency Filip Ljubić: Slijedite svoje snove, slušajte svoje srce!

Studenti Lovro Šojić i Darija Babok intervjuirali su poduzetnika Filipa Ljubića, koji im je spremno odgovarao na najrazličitija pitanja, uz puno poučnih primjera iz svoje poduzetničke karijere. Naglasio je da u tvrtki Q agency izuzetno cijene tzv. sexy projekte, kao što su oni s američkim novinama The New York Times, farmaceutskim gigantom Novartisom ili Man Power grupom. Svoju poduzetničku crtu otkrio je još u ranom djetinjstvu, a ozbiljne rezultate počeo je ostvarivati kad je shvatio kako svojim vještinama pomaže drugima da narastu do zavidnih razina. Nakon toga, odlučio je podići na noge svoju tvrtku, a ono za čim istinski žali je što to nije spoznao u ranoj mladosti. Na samom kraju je zaključio da ne postoji jednostavan savjet za uspjeh u poslu, ali da svakako treba slijediti svoje snove i slušati srce.

Panelisti Aleksandra Dojčinović, Daniel Ackermann i Matej Špoler složni u jednome: U poduzetništvu treba imati volje i za neuspjeh!

U panelu koji je moderirala Stephanie E. Trpkov, savjetnica u Izvršnoj agenciji za mala i srednje velika poduzeća (EASME) te mentorica za startupove u ZICER-u, sudjelovali su modna poduzetnica Aleksandra Dojčinović, vlasnica tvrtke i brenda Leilou by Alex, Daniel Ackermann, suosnivač i direktor digitalne agencije Degordian te Matej Špoler, suosnivač i tehnički direktor u tvrtki Infinum. Svi sudionici jako su mladi ušli u svijet poduzetništva, Daniel i Matej još u srednjoj školi, te su se iz najranijih dana prisjetili raznih zanimljivih situacija i anegdota, na koje u mladoj dobi gledaš iz jedne opuštene i zaigrane perspektive. Iz te čudesne mladenačke igre razvile su danas respektabilne tvrtke koje zapošljavaju od 100 do 200 ljudi, stvarajući vrijednosti za cjelokupno društvo. Aleksandra Dojčinović komentirala je podatak da u Hrvatskoj imamo samo 3% žena poduzetnica do 29 godina, živeći u okruženju koje neprestano stvara razne isprike za žene. Pozvala je sve žene da prestanu čekati poticaje izvana kako bi nešto pokrenule te da se pokušaju motivirati iznutra i uzeti svoj život u svoje ruke. Matej Špoler prisjetio se teških trenutaka u tvrtki i zaključio da se s pogreškama zaista treba naučiti nositi, ali kako se iz pogrešaka može puno toga naučiti s glavnim ciljem da se slične ili iste pogreške ne bi ponovile. Daniel Ackermann na sve što je kroz poduzetništvo prošao gleda kao na jednu nepredvidivu avanturu iz koje možeš naučiti ono što nigdje drugdje ne možeš i nećeš.

Kako je na kraju konferencije 'Poduzetnički mindset' zaključio njen domaćin Ognjen Bagatin, Hrvatska je prepuna odličnih primjera poduzetničkog mindseta, uvijek konstruktivnog te usmjerenog na stvaranje i inovacije.