Početkom godine napravili smo velik iskorak u internoj komunikaciji

Pandemija koronavirusa globalno je donijela velike upravljačke izazove, ali to nije utjecalo na odluku Zubak Grupe da potkraj prošle godine, kao što je i planirano, provede promjene u upravljačkoj strukturi te da osnivača Pavu Zubaka nakon 42 godine na čelu obiteljske tvrtke zamijeni njegov sin Ivan. Premda je preuzeo tvrtku u izazovnim vremenima koja su iziskivala jednu novu razinu posvećenosti zaposlenicima, Ivan Zubak, novi predsjednik Uprave Zubak Grupe, tvrdi da pandemija nije promijenila njegovu predodžbu o tome što kao lider mora svojim zaposlenicima biti.

– Mišljenja sam da ljudi uvijek cijene otvoren i iskren pristup te odlučnost. Drugim riječima, osobine lidera uvijek su iste, ali u različitim situacijama neke će više ili manje doći do izražaja. No, vi ste i dalje ista osoba. Ako se moramo mijenjati u krizi, onda je na neki način već kasno. Za krizne se situacije mora pripremati u vremenima blagostanja, a ne kada nastupi kriza – ponavlja i u ovom kontekstu primjenjivu poslovnu krilaticu Zubak.

Formalna i neformalna komunikacija

Međutim, ističe da je u novim uvjetima rada potreba za učestalijom komunikacijom bila veća nego ikad prije, ne samo poslodavca prema zaposlenicima i obrnuto, već i među samim zaposlenicima. Budući da su se zajedno sa situacijom iz dana u dan mijenjala i različita pravila, pravodobno pružanje svih bitnih informacija bilo je iznimno važno. Uz tu formalnu komunikaciju, ona neformalna, koja je jednako važna za razvoj korporativne kulture, ako ne i važnija, nemogućnošću viđanja uživo, pauza za ručak ili piće nakon posla postala je vrlo izazovna.

– Početkom ove godine napravili smo veliki iskorak u internoj komunikaciji i još jednom iskoristili tehnologiju u svoju korist. Implementirali smo mobilnu aplikaciju Jenz koja nam je omogućila da svi imaju instant-pristup informacijama, ali i da ih uključimo u donošenje različitih odluka. Između ostalog, omogućila je i meni da u dvije minute snimim video, fotografiju ili napišem poruku i pošaljem ih svima, što je ranije bio ozbiljan logistički izazov – opisuje Zubak kako je uporabom tehnologije osigurao da i u izmijenjenim uvjetima rada ostane u doticaju sa svojih šesto zaposlenika raspoređenih u devet europskih zemalja.

Osim pandemijskih utjecaja, na tržištu rada su i nove generacije koje od svojih poslodavaca, kako kaže prvi čovjek Zubak Grupe, očekuju više svega, između ostalog i biti informiranije od svojih starijih kolega. Usto je i tržište rada iz godine u godinu sve kompetitivnije pa i poslodavci moraju naći načine kako se izdvojiti u odnosu na konkurenciju. Korištenje aplikacije Jenz u tome je od velike pomoći.

– Nedavno smo proveli anketu koja nam je pokazala da, u manje od šest mjeseci otkada smo uveli Jenz, čak 91 posto zaposlenika smatra da je komunikacija unutar Grupe bolja, 65 posto ih smatra da su bolje upoznati s radom Zubak Grupe, 58 posto ih se osjeća povezanije s kolegama, a 28 posto njih osjeća se motiviranije na poslu. Smatram da će ti brojevi u budućnosti samo još više rasti – pojašnjava kako se uvođenje toga komunikacijskog alata, čije su najveće prednosti brzina komunikacije i mogućnost trenutačnog dobivanja povratnih informacija, pozitivno odrazilo na kolektiv.

Ozračje zajedništva

Dodaje da se zaposlenici najčešće koriste Jenzom kako bi pratili objave svojih kolega te službene objave tvrtke, ali isto tako i da bi lakše došli do kontakata te pohvalili nekoga za koga smatraju da je to zaslužio. Sve to stvara ozračje zajedništva i pripadnosti, koji su poštovanjem socijalnog distanciranja bili grubo dokinuti.

No, postavlja se pitanje koliko je pridruživanje aplikaciji gdje su komunikatori ravnopravni i brišu se hijerarhijski okviri oportuno za novog čelnika koji tek uspostavlja autoritet i gradi odnos sa zaposlenicima.

– Lider ili jesi ili nisi. Nema te aplikacije koja će ti tu pomoći ili odmoći niti ćeš tu izgraditi ili izgubiti autoritet. Ono što je sjajno kod Jenza je da omogućuje ljudima da te bolje upoznaju jer kvalitetna neformalna komunikacija u tradicionalnom obliku je teška u velikim sustavima koji djeluju na više tržišta, pogotovo ako želite da je uključen visoki menadžment – zaključuje Zubak.