Zbog inflacije, ušteđevine građana vrijede sve manje - Kako spasiti svoj novac?

Već smo tjednima okruženi vijestima o inflaciji i rastu cijena brojnih dobara i usluga, kao što su gorivo, najamnina i hrana. No, nisu nam potrebne vijesti kako bismo znali da cijene rastu jer njihov rast možemo iskusiti i na vlastitom novčaniku. S istom količinom novaca danas je moguće kupiti znatno manje stvari nego prije par godina, što znači da novac koji posjedujemo gubi vrijednost kroz vrijeme.

Štediše masovno gube novac zbog inflacije

Svima je poznato kako inflacija negativno utječe na rashode kućanstava jer troškovi nekontrolirano rastu, no malo tko govori o negativnom utjecaju kojeg inflacija ima na novčanu štednju građana. Naime, ušteđeni novac zbog inflacije iz dana u dan vrijedi sve manje, a niske kamatne stope na bankovnu štednju dodatno pogoršavaju situaciju za sve koji štede na taj način.

Ovogodišnji podaci pokazuju da Hrvati na bankovnim računima drže 229 milijardi kuna, odnosno više od 57 tisuća kuna po svakom stanovniku. Uz službenu stopu inflacije od početka pandemije do danas koja je iznosila 3.6%, ispada kako su Hrvati u samo 18 mjeseci izgubili više od 8 milijardi kuna vrijednosti svoje ušteđevine, bez da su ih na išta potrošili! Mnogi smatraju kako je prava stopa inflacije još veća od one službene, što bi značilo kako je gubitak vrijednosti još veći, a visoka inflacija će se nastaviti i u budućnosti.

Kuna, kao i svaka druga papirnata valuta, s vremenom gubi vrijednost - za razliku od zlata

Kako sačuvati ušteđevinu od inflacije?

Srećom po štediše, držanje novca na neisplativim bankovnim računima nije jedini oblik štednje za budućnost. U posljednje vrijeme, sve su popularniji alternativni oblici štednje kao što je ulaganje u investicijsko zlato koje je u posljednjih 20 godina nosilo prinos veći od 8% godišnje, što je znatno više od bilo kakve bankovne štednje. Podaci Centra Zlata, vodećeg hrvatskog distributera i otkupljivača investicijskog zlata, pokazuju kako je potražnja za žutim plemenitim metalom od početka pandemije do danas skočila za više od 100%, a glavni su razlozi inflacija i ekonomska neizvjesnost.

Štednja u zlatu pokazala se znatno isplativijom od štednje u novcu

Cijena zlata i njen rast kroz godine glavni su razlog zbog kojeg se štediše i investitori okreću zlatu, ali postoje i brojne druge prednosti ovog oblika štednje. Investicijsko zlato dolazi isključivo u fizičkom obliku, to jest u obliku standardiziranih zlatnih poluga i zlatnika visoke čistoće te stoga predstavlja investiciju koju je doslovno moguće držati u ruci.

Osim toga, investicijsko je zlato oslobođeno apsolutno svih poreza, uključujući PDV i porez na kapitalnu dobit, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo investitoru, bez ikakvih obaveza prema državi. Radi se o obliku ulaganja koje je potpuno neovisno of bankarskog sustava i države te pruža određenu dozu samostalnosti i privatnosti.

Zlatne poluge i zlatnici vrlo su likvidna imovina, što znači da ih je vrlo jednostavno brzo zamijeniti za gotovinu kroz otkup zlata po aktualnom tečaju kod bilo kojeg vjerodostojnog otkupljivača, kao što je Centar Zlata. Štediše tako nemaju zarobljen kapital u nelikvidnom obliku imovine, već prodajom zlata mogu vrlo brzo doći do gotovine, ukoliko im hitno zatreba.

Investicijsko zlato dolazi u obliku fizičkih zlatnika i zlatnih poluga visoke čistoće

Ulaganje u zlato u pravilu je isplativo uvijek jer cijena zlata u dugom roku raste, a ovaj oblik ulaganja potrebno je gledati kao dugoročnu štednju koja je znatno isplativija od štednje u banci, ali i ulaganja u mirovinske i investicijske fondove. No, postoje periodi kad je kupnja zlata posebno isplativa, a radi se o periodima visoke inflacije, krize i ekonomske neizvjesnosti.

U jednom se takvom periodu upravo nalazimo, a cijena zlata od početka pandemije narasla je za oko 14%. No, cijena zlata još uvijek je ispod svog povijesnog vrhunca. U prošloj krizi, od 2007. do 2011. godine, cijena zlata narasla je za čak 200% u svega par godina. Mnogi analitičari stoga smatraju kako je pravi rast cijene tek pred nama. Ako su u pravu, to bi značilo da je trenutno odlično vrijeme za kupnju investicijskog zlata.

Kako i gdje ulagati u investicijsko zlato?

Centar Zlata najveći je distributer investicijskog zlata u Hrvatskoj koji poslovnice trenutno ima u Zagrebu i u Rijeci, ali vrši 100% osiguranu dostavu po cijeloj Hrvatskoj u roku dva radna dana. Većina proizvoda dostupna je odmah, a Centar Zlata svim klijentima nudi i opciju besplatne pohrane prvih godinu dana, kao i mogućnost osobnog preuzimanja kupljenog zlata u nekoj od poslovnica.

Centar Zlata ovlašteni je distributer austrijske državne kovnice Münze Österreich koja kuje poznate zlatne dukate s likom cara Franje Josipa, kao i poznate švicarske kovnice Argor-Heraeus i njemačkog Heimerle-Meulea. Centar Zlata uz svaki proizvod daje i certifikat autentičnosti te se zlato može testirati pred samim klijentom, a u asortimanu proizvoda mogu se pronaći poluge i zlatnici veličine od 1 grama pa sve do 1 kilograma, tako da je ulaganje u zlato dostupno svima, bez obzira na financijsku situaciju.

Ukoliko i vi želite sačuvati svoju ušteđevinu od inflacije ulaganjem u investicijsko zlato, posjetite www.centarzlata.com ili kontaktirajte djelatnike Centra Zlata za besplatne konzultacije na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pozivom na broj 01/3000 783.