Zelena je nova žuta

Što je zeleno, je li sve zeleno i što to uopće znači za poslovanje, za svakodnevni život? Klima i energija postale su top teme. Kako se boriti protiv fake newsa, kako ne potpasti pod estradizaciju i banaliziranje teme, kako ne odbiti već privući pozitivnim primjerom za solidarno, održivo i pravedno društvo na prvom ovakvom panelu koji se održao u sklopu Weekend Media Festivala govorio je prvi čovjek energetske tranzicije u Hrvatskoj dr.sc. Julije Domac, osnivač green.hr platforme i direktor Greencajt festivala Vinko Filipić i Uroš Radojević, stučnjak za održivi razvoj, Mccann Srbija, a panelom je moderirala glasnogovornica REGEA-e Ivana Belić

Dogodio nam se sindrom noja. Motivirana nepažnja, jer je lakše uvijek zabijati glavu u pijesak. Sada kada je ta glava napokon, makar na pola, izvučena iz pijeska, imamo naglo suočavanje s posljedicama koje su već tu. Pitanje energije i klime nije pitanje očuvanja okoliša već opstanka ljudske vrste u pravom smislu te riječi. Možda ovo zvuči radikalno, ali je činjenica. Koja i dalje ne pobija našu odgovornost da i te kako možemo i moramo puno toga napraviti. Tako smo s potpune negacije, s glavom u pijesku došli do faze naglog buđenja koje nikada i niti u jednoj situaciji nije ugodno. Ima li išta gore kada vas netko naglo probudi iz lijepog sna? To je proizvelo silan fokus na temu, a na koncu primoralo velike korporacije da u svojim obraćanjima široj javnosti koriste “zeleno//održivo” kao nešto in, nešto što danas prodaje dao je svoje objašnjenje na samom početku panela dr.sc. Julije Domac

Osnivač green.hr platforme i direktor Greencajt festivala Vinko Filipić kroz različite segmente poslovanja većdugi niz godina radi na održivosti, no s pokretanjem zelene platfrome priča je dobila puno veći opseg

O održivom zapravo govorim kroz gotovo cijelu svoju karijeru. Pokrenuvši najveće modno događanje u Hrvatskoj, dajući prostor hrvatskim dizajnerima da pokažu najbolje od sebe pričam priču o održivosti. Spora moda danas je aktualnija nego ikada prije. Green.hr platforma logičan je nastavak priče samo na jedan puno širi, sveobuhvatniji način. Ona uključuje sve segmente života – od hrane, mode, mobilnosti, stanovanja, edukacije, ali i događanja na EU i nacionalnoj razini koja se tiču energije i klime. Riječ je o platformi koja nastoji informirati, ali i poticati na promjenu. Kao osoba koja godinama radi u medijima osjetio sam to kao svojevsrnu odgovornost. Ne isključivo tek novi poslovni projekt.

Nije tajna da Slovenija radi više obnovljivih projekata i jače potiče svoje građane prema održivom kao što nije tajna da Srbija nerijetko puno bolje priča priče u smislu filmske, televizijske, reklamne produkcije. Kako stoje po pitanju tema energije i klime?

Jedna od top tema je pitanje kvalitete vazduha. U Srbiji se mogu vidjeti sve češće demonstracije nezadovoljnih građana što samo po sebi govori da je ova tema prisutna. S druge strane imamo primjere velikih kompanija koje lutaju. Znaju koliko je važno biti održiv, no ne znaju od kuda krenuti. Nerijetko imaju i jako loše ideje poput naše naftne kompanije koja je održivo priču, iako ne rade ništa održivo, htjela ispričati kroz nacionalnu kampanju zaštite cveća. To su ti apsurdi. podijelio je primjere iz Srbije Uroš Radojević

Percepcija se mijenja. Da je tako pokazuje i činjenica što se na weekendu prvi put održava panel upravo na temu održivog. Građani u održivom vide koristi, jer obnovljivi sustavi za nas kaograđane znače jeftinije troškove energenata i veći komfor. Poduzetnici također. Medijska industrija prepoznala je temu, ali u narednom peridou bit će važno znati odabrati prave sugovornike za temu. To je zamka u koju se lako upada. I u struci i izvan nje kada neka tema postane popularna javi se i puno “novih stručnjaka” željnih pažnje, medijslog prostora s nekim drugim ciljevima, složili su se panelisti.

Najveća odgovornost leži u medijima

Najgore što se može dogoditi temi zelenog, održivog, temi energije i klime je loše ili krivo informirana javnost. Prihvaćanje promjena svakako je dio kulture. Naša kultura je sama po sebi spora. To zna biti jako romantično, ali ne i u nekim kriznim situacijama koje zahtijevaju brzo djelovanje. Nažalost uvijek se vraćamo i na povjerenje u sustav, institucije. Pred nama je jako puno posla, a vrijeme nikako nije na našoj strani. Svatko treba krenuti od sebe i krenuti s promjenama danas – u privatnom i radnom okruženju. pozvao je sve prisutne na akciju dr.sc. Julije Domac

Vinko Filipić nadovezao se dodao - Velika odgovornost je na nama koji smo na bilo koji način radimo u medijskom biznisu. U svakom žitu ima i kukolja. Tako je uvijek bilo i tako će uvijek i biti. Svjesnost raste. Raste li brzo koliko bi trebala teško je reći. Ono što osobno mogu potvrditi je da se trudim kroz svoje poslovanje i kroz sve projekte koje radim pokazati da održivo nema alternativu.

Da je situacija slična i u Srbiji složio se Uroš Radojević te istaknuo za kraj nužnost povezivana tema, projekata, ali i komunikacijskih aktivnosti - Svjesnost naših građana raste. Najbolnija transpormacija dogodit će se velikim tvrtkama. Moramo jedni drugima pomoći, jer promjena paradigme je jedno, praksa nešto sasvim drugo.