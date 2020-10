[30 ispod 30] Luka Klancir: Postignuće je da uvijek daješ više od 100 posto sebe

Luka Klancir pokrenuo je portal o bitcoinu, radio u Degordianu te u isto vrijeme studirao na FOI-ju. Sve su to bili ozbiljni temelji za uspješan samostalan ulazak u poslovni svijet i osnivanje zagrebačke digitalne agencije Async Labs u kojoj je danas direktor operacija. U prva tri desetljeća života napisao je i knjigu, a sve su to razlozi zašto ga je Lider uvrstio na listu 30 ispod 30. Popričali smo s njime odakle mu motivacija i što planira u budućnosti.

S koliko godina ste se otisnuli u poslovne vode i što Vas je motiviralo da pokrenete nešto svoje?

- Moja karijera je počela kada sam se vratio s Erasmusa iz Austrije. Tada sam po prvi put krenuo u neki projekt. Svoju priču s prvim projektom krenuo sam raditi s 22 godine s kolegom s fakulteta. Bio je to Hrvatski Bitcoin Portal, pokrenut u travnju 2014. godine. Motivirale su me spoznaje i prošireni horizonti s kojima sam se vratio s Erasmusa te želja da svojim znanjima pridonesem kripto zajednici i kripto svijetu te sve pretočim u Hrvatski Bitcoin Portal. U tom trenutku je krenula moja karijera. U drugom dijelu 2014. godine sam se zaposlio u Degordianu i tu sam ušao u projekt menadžment i rad digitalne agencije. To je bio start i prva iskra koja je vodila prema mojoj današnjoj karijeri. U poslovne vode sam se otisnuo 2017. godine s kolegom Alenom Huskanovićem, s kojim sam pokrenuo Async Labs. Sve prije toga bila su studentska natjecanja, projekti i hackatoni u kojima se stvarala iskra za ulazak u poslovni svijet.

Čime se sve sada bavite?

- Sada sam operativni direktor u Async Labsu, digitalnoj agenciji koja se bavi razvojem i programiranjem IT rješenja, digitalnim marketingom te konzaltingom u domeni blockchain tehnologije. U agenciji vodim velike enterprise i klijentske projekte koje razvijamo unutar našeg tima od 20+ ljudi. Moj fokus je na razvoju aplikacija, mobilnih aplikacija, platformi i rješenja za klijente. Tu aktivno radim s cijelim timom na različitim projektima.

Što biste izdvojili kao najveća osobna postignuća?

- Osobno postignuće je knjiga koju sam napisao - “Lean it if you mean it”, moja ideja optimizacije života i apliciranja praksi iz biznisa i organizacije na lifestyle. Ljudi su me kroz knjigu upoznali i prepoznali. Jedno od postignuća je i Hrvatski Bitcoin Portal. Osobno postignuće je da uvijek daješ više od 100 posto sebe. Ljudi brzo prepoznaju trud, rad i predanost, vide da se događaju dobre stvari oko tebe, s tobom i ljudima s kojima radiš. Sve to sa sobom povlači postignuća i priznanja, a jedno takvo je i VIDI 30 ispod 30 koje sam dobio 2018. godine, što je sjajan highlight u karijeri. Sve su to postignuća, ali uvijek volim naglasiti da nisu samo osobna. Neke sam stvari napravio i postigao sam, ali uvijek sam bio okružen dobrim i kvalitetnim ljudima, kolegama, partnerima. Navedeno kulminira projekcijom na samo jednu osobu, ali to je sve plod truda i rada puno ljudi i njihovog znanja.

Kakvi su Vam planovi za budućnost?

- Jako sam posvećen Async Labsu, koji je u korelaciji sa svim mojim budućim planovima i na kojem je čitav fokus. Primarni plan i cilj je da Async Labs još više naraste, postane globalno prepoznatljiv i u rangu vodećih agencija, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. U zadnjih godinu dana proširili smo se na više od 20 ljudi, što je najbolji pokazatelj koliko radimo na našim planovima. Zahvaljujući pozitivnim recenzijama i ocjenama, Async Labs do sada je dobio nekoliko inozemnih i domaćih nagrada i priznanja od britanskog Clutcha, koji nam je dodijelio titulu jedne od top development tvrtki na svijetu te hrvatskog startupa Top Digital Agency (TDA), koji nas je istaknuo kao vrhunsku razvojnu agenciju. Osim u Zagrebu, imamo otvoren ured i u Velikoj Britaniji te pokrivamo 70 posto domaćeg i 30 posto inozemnog tržišta. U Async Labsu želimo okupiti ambicizione ljude poput ovih koji su trenutno s nama u timu i zajedno s njima graditi cijelu priču.