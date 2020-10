[30 ispod 30] Osnivač WeParka Karlo Starčević: U dvadesetima je ključno upoznati što više ljudi i steći što više znanja

Vozači u prosjeku provedu 44 sata godišnje u potrazi za parkirnim mjestom. Dogodilo se to u studentskim danima i kolegi Karla Starčevića, koji je pokušavajući pronaći parking u centru grada kružio 20-ak minuta i na kraju poprilično zakasnio na predavanje. Budući da je problem tako univerzalan i teško je u velikim gradovima pronaći vozača koji barem jednom nije izgubio strpljenje vrebajući na samo jedno slobodno parkirno mjesto, Starčević je dobio ideju svog poslovnog projekta.

- WePark je osnovan krajem 2017. godine, ali na projektu se radilo i prije službenog osnivanja tvrtke. U tom trenutku sam imao 24 godine. Početkom te godine sam diplomirao, međutim nakon nekoliko mjeseci bezuspješnih pokušaja pronalaženja posla u struci odlučio sam se za WePark i za sada definitivno nisam požalio. Motivacija su mi bile upravo te bezuspješne prijave za posao, a iako zvuči otrcano, smatram da je u 20-im godinama ključno upoznati što više ljudi i steći što više znanja, za što se WePark pokazao kao savršena prilika - ispričao nam je direktor WeParka Karlo Starčević koji se zbog svojih poduzetničkih pothvata plasirao na Liderovu listu 30 ispod 30.

Naime, u tri godine otkad postoji tvrtka je omogućila nekoliko stotina korisnika da se parkiraju sa smiješkom na licu. Uz dogovorene suradnje s vlasnicima privatnih parkirnih mjesta, korisnicima aplikacije WePark omogućeno je da prije no što krenu prema gradu mogu pregledati gdje njihov automobil čeka slobodno mjesto i rezervirati ga i do tri sata unaprijed. Prvih pola sata do dolaska na parking prilikom rezervacije je besplatno, a preostalo vrijeme rezervacije plaća se po cijeni polovice cijene parkinga.

Prvo parkiralište s kojim su krenuli nalazi se u Vrbanićevoj ulici i u vlasništvu je jedne građevinske tvrtke, a danas imaju nekoliko lokacija sa stotinjak parkirnih mjesta. Najfrekventnija su kod Algebre u Ilici te iza City Plaza Centra kraj Prisavlja.

Na dodatnom razvoju aplikacije neprekidno se radi. Mladi poduzetnik kaže da mu i nakon tri godine poslovi vezani uz WePark i vođenje projekta uzimaju najveći dio dana, a preostalo vrijeme voli provesti s obitelji i prijateljima te se posvetiti hobijima - praćenje tržišta dionica i sport.

- Što se tiče poslovnih planova, u budućnosti svakako planiram na neki način ostati povezan s WeParkom, bilo da se radi o poziciji na kojoj sam sada ili možda nekoj drugoj poziciji. Cilj je WePark dovesti do proizvoda koji će biti globalno prepoznatljiv. Što se tiče privatnih planova, volio bih više vremena posvetiti sadašnjim hobijima, a svakako će tu ključnu ulogu imati i vrijeme posvećeno obitelji - ističe Starčević, čija je poslovna ideja da stvori 'Airbnb za parkiranje' prepoznata i u poslovnim krugovima te je startup nekoliko puta nagrađivan.

Jedan je od šest odabranih timova u prvoj hrvatskoj generaciji najvećeg europskog programa za akceleriranje startupova koji razvijaju rješenja s pozitivnim utjecajem na klimatske uvjete akceleratora EIT Climate KIC, osvojio je treće mjesto na InnoEnergy PowerUp natjecanju te ušao u finale ZICER-ova Startup Factoryja.

Zasad se usluge WeParka mogu koristiti samo na zagrebačkom području, ali potrebe za pametnim rješenjima u gradovima su sve veće, a tvrtka je davala naznake da razmišlja o proširenju usluge i na druge hrvatske gradove, pa onda i na regiju. Inovativan poslovni model, rezervacija mjesta i naplata parkiranja po minuti prednosti su koji će nesumnjivo naići na pozitivne reakcije tržišta koje žudi za pametnim rješenjima za urbani život bez stresa.