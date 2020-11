A1 Hrvatska gradi najsuvremeniji podatkovni centar s Tier 3 certifikatom

Tržište podatkovnih centara raslo je i prije pandemije, no sada je svima postalo jasno da je to ključna infrastruktura bez koje nije moguće poslovati. Strelovit rast podatkovnog prometa traje već neko vrijeme jer se sve seli na digitalne kanale, a trend rada od kuće i svekolikog online života prouzročenoga koronavirusom, od učenja, kupnje do vježbanja, samo je dodatno ubrzao potrebu za sve većim kapacitetima mreža i podatkovnih centara.

Potražnja za uslugama takvih centara stoga dodatno raste; predviđa se da će i dalje rasti i kod nas i globano. Prema podacima analitičke kuće Gartner, potrošnja krajnjih korisnika na infrastrukturu podatkovnih centara procjenjuje se na 200 milijardi dolara 2021., što je rast od šest posto u odnosu na 2020.

Na hrvatskom tržištu podatkovnih centara prilično je živo. U posljednjih nekoliko mjeseci na tržištu dogodile su se dvije akvizicije: APIS IT kupio je Podatkovni centar Križ, najveći podatkovni centar u Hrvatskoj koji zadovoljava standard Tier 3 i jedini koji za to ima certifikat, a Digital Realty Altus IT, vodećeg pružatelja podatkovnih centara neovisnih o telekomunikacijskom operatoru.

Istodobno je Hrvatski telekom nadogradio svoj podatkovni centar, a A1 Hrvatska započeo je veliku investiciju – gradnju najsuvremenijega podatkovnog centra s certifikatom Tier 3 prema UpTime Instituteu, svjetskom lideru u standardizaciji performansi digitalne infrastrukture, i drugi takav u Hrvatskoj.

Razina Tier 3 jamči raspoloživost od barem 99,982 posto na godišnjoj razini, odnosno do najviše 1,6 sati godišnje neraspoloživosti.

Izvanredne okolnosti s početka godine izazvane koronavirusom i potresom u Zagrebu ubrzale su digitalizaciju domaćih kompanija i povećale potražnju za rješenjima u oblaku. Sve više tvrtki prepoznaje važnost pouzdane infrastrukture koja im i u najtežim situacijama može osigurati nastavak poslovanja bez poteškoća.

- A1 podatkovni centar koji je u izgradnji bit će podatkovni centar nove generacije i nositelj Tier 3 certifikata za dizajn po Uptime institutu. To znači da će dizajn infrastrukture osiguravati korisnicima nivo redundancije sustava N+1 čime se jamči maksimalna dostupnost usluga odnosno vremena neprekidnog rada – kaže Antonia Kujundžić Velimirović, direktorica upravljanja mrežom i IT uslugama A1 Hrvatska

Gradnja novog podatkovnog centra započela je u rujnu 2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11 milijuna eura. Centar će koristiti najmoderniju tehnologiju koja će osiguravati napredne sustave hlađenja, napajanja i sigurnosti. Dizajnom i izvedbom bit će najefikasniji u regiji s maksimalnom energetskom učinkovitošću odnosno optimiziranom potrošnjom električne energije. - Za korisnike će to sve značiti da mogu bezbrižno koristiti resurse podatkovnog centra, bez ikakve brige o kvarovima opreme, gubitku podataka ili zastoja u poslovanju. Konstrukcija se gradi po najvišim normama koje zahtijeva UpTime institut pri svojem certificiranju te može izdržati potrese do magnitude 9 po Richterovoj ljestvici, garantirajući stabilnost konekcije u situacijama poput potresa u Zagrebu u ožujku. Nadopunjuju je automatizirani redundantni sustavi rashlađivanja i napajanja – ističe Kujundžić Velimirović. Ti će sustavi biti instalirani upotrebom provjerene Vertivove tehnologije koja pogoni najbolje svjetske podatkovne centre.

– Osim dodatnih kapaciteta za tvrtku A1 Hrvatska i njezine korisnike, novi podatkovni centar omogućit će razvoj tržišta podatkovnih centara u Hrvatskoj. Energetska efikasnost i učinkovitost odnosno dizajn prate najnovije svjetske trendove koje je kompanija Vertiv Croatia stekla u međunarodnim projektima podatkovnih centara za vodeće svjetske colo i cloud-kompanije – istaknuo je Igor Grdić, direktor prodaje za Srednju Europu i član Uprave Vertiva Croatia.

Upravo će gradnjom novoga podatkovnog centra prema najvišim svjetskim standardima A1 Hrvatska poslovnim korisnicima osigurati spremnost na krizne situacije i povećanje prometa. Osim uštede na opremi, A1 korisnicima nudi korisničku potporu 24 sata na dan svih sedam dana u tjednu. Tako im je olakšana priprema plana za upravljanje kontinuitetom poslovanja i plana oporavka.

- Podatkovni centri Tier 3 korisnicima jamče najviše standarde kvalitete i sigurnosti. Također, za daljnji razvoj mreža nove generacije zahtijeva se da se podaci mogu dohvatiti u samo nekoliko milisekundi, stoga je nužno skratiti put, odnosno imati kvalitetan podatkovni centar bliže korisnicima – objašnjava Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije u tvrtki A1 Hrvatska.

Potražnja za korištenjem usluga podatkovnih centara u konstantnom je porastu, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. A1 Hrvatska planira ponuditi niz usluga po principu as-a-Service (kolokacija, IaaS, BaaS, DraaS) koje će korisnicima pomoći da se fokusiraju na svoje poslovanje, a brigu o svojem Cloudu, podacima i sigurnosti prepuste timu A1 stručnjaka u najmodernijem podatkovnom centru u Hrvatskoj.

- Svjetski trendovi pokazuju sve veću potrebu za približavanjem lokacija samog podatkovnog centra korisniku, odnosno sve više poslovnih aplikacija traži značajnu brzinu i minimalni odziv. A1 Hrvatska ovom investicijom namjerava ubrzati približavanje lokalnog tržišta svjetskim trendovima – kaže Kujundžić Velimirović.

Novi podatkovni centar u Zagrebu gradi se na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Nežićeve ulice, a završetak radova i puštanje u rad planirani su za treći kvartal 2021.