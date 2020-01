APEL ZNANSTVENIKA (STEM-a): Hrvatskoj treba izvanredno stanje

U Zagrebu je ovog utorka zatraženo proglašenje izvanrednog stanja! Ispričavam se što nisam odolio 'zovu divljine', i što sam ovaj tekst naslovio kao 'clickbait' navlakušu. Zapravo je riječ o Apelu za sustavnu klimatsku akciju, predstavljenom ispred Banskih dvora upravo kad je u Novom Zagrebu izmjeren zrak tako loše kvalitete da su vlasti upozorile građane slabijeg zdravlja da ne izlaze, a ostale da smanje boravak na otvorenom.

Hitno proglašenje klimatskog izvanrednog stanja na razini države prvi je od 11 zahtjeva iz apela kojeg je potpisalo 550 znanstvenika. Eto i preostalih deset zahtjeva u skraćenom obliku:

uključenje znanstvenika svih profila i disciplina u procese donošenja politika vezanih za klimatsku krizu;

razvoj i implementaciju politika usmjerenih k izgradnji održivih socio-ekonomskih modela, održivijih u odnosu na postojeći;

rad na sustavnom i aktivnom podizanju svijesti javnosti o klimatskoj krizi s implementiranjem tema održivog razvoja u školske kurikulume;

tranziciju prema održivoj energetici, s konačnim ciljem potpunog obustavljanja ekstrakcije i eksploatacije fosilnih goriva;

prepoznavanje i poticanje niskougljičnih zanimanja i životnih stilova te prateće infrastrukture;

prepoznavanje osobito ranjivih skupina te rad na minimiziranju njihove ranjivosti;

poticanje lokalne proizvodnje, distribucije i trgovine koja ne uključuje transport lokalno dostupnih dobara iz udaljenih zemalja;

poticanje održivih, niskougljičnih transportnih rješenja;

implementaciju održivih tehnoloških rješenja u svim aspektima života, na temelju analiza životnih ciklusa (LCA);

intenzivnu potporu znanstvenim istraživanjima usmjerenim prema odgovorima na klimatsku krizu.

Znanstvenici upozoravaju da je za put do održivog društva potrebno zajedničko djelovanje cijelog čovječanstva. No, da bi se to ostvarilo, i znanstvenici bi trebali biti jedinstveni. Od oko 550 potpisnika tek je svaki peti 'društvenjak', kao da njih problemi budućnosti ne zanimaju. Zato je i ovaj apel zapravo prvenstveno apel znanstvenika STEM-a. Bez obzira na to, podržavam uvođenje izvanrednog klimatološkog stanja. Nije to ništa strašno. Pa na izvanredna stanja ionako smo već navikli u svakodnevnom životu - od zdravstva do pravosuđa.