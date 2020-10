Boris Sesar, United Group: Želimo biti vodeći pružatelj telekomunikacijskih, ICT i medijskih usluga u Jugoistočnoj Europi

​Boris Sesar nova je menadžerska akvizicija United Groupa. Funkcija mu je Head of B2B, a zadužen je za telekome unutar ove propulzivne regionalne grupacije, koja osim nekoliko telekomunikacijskih kompanija ima i medijski portfelj u kojem su Nova TV, N1 i Sportklub. Sesar sjedi u zagrebačkom uredu Tele2, koji je United Group, u većinskom vlasništvu britanske investicijske tvrtke BC Partners, preuzeo prošle godine.

Sesar je u United Group prešao iz Deutsche Telekoma, gdje je tri godine bio potpredsjednik B2B Convergencea Europe. Suosnivač je studija za izradu računalnih igara Gamepires, koji je postao vrlo uspješan, a savladao je i najtežu triatlonsku utrku – 'Ironman'. U intervjuu za Lider govori o izazovima koji ga očekuju na novoj funkciji i stanju na telekomunikacijskom tržištu.

Zašto ste prešli iz Deutsche Telekoma u United Group?

– U Deutsche Telekomu, ubrajajući i rad u Hrvatskom Telekomu, proveo sam gotovo devet godina. Moram priznati da su to bile sjajne godine u kojima sam izgradio cijeli niz kompetencija i iskustava. No nakon devet godina osjetio sam da je vrijeme za iskorak i nešto što će mi omogućiti primijeniti sve iskustvo koje sam stekao u karijeri u IT i telekomunikacijskoj industriji te sam još prošlo ljeto počeo razmišljati što bi bio idealan sljedeći izazov. United Group sam pratio već neko vrijeme i prvi kontakt dogodio se početkom ove godine, kako to uglavnom biva u životu, posve slučajno. Tijekom razgovora, razmjene ideja i vizija, privukao me ponajprije vizijom i strategijom izgradnje jedne drugačije, moderne high tech kompanije koja integrira sve najbolje što telekom može pružiti uz vrlo otvoren pristup novim IT tehnologijama.

Strategija grupe je ponuditi tržištu set jednostavnih, a opet prilagođenih usluga i snažno investirati u mrežu, sadržaj te inovacije raznih vrsta kako bi korisnici dobili maksimalnu vrijednost za novac. Razina dinamike je fascinantna i agilnost u razmišljanju, odlučivanju, prilagođavanju trendovima je nešto što me oduševilo. Također, vrlo se pažljivo i pomno odabire menadžment s ciljem okupljanja najboljih kompetencija. Izvrsno je i to što nema pretjerane birokratiziranosti koja odlikuje velike korporacije. Agilnost i brzina su u prvom planu, a to je okolina u kojoj najviše volim raditi. Veliku ulogu imala je i obitelj i povratak doma. Mogućnost koju mi je pružio United Group da radim iz Hrvatske bila je jedan od bitnih faktora odabira.

Što podrazumijeva funkcija šefa B2B-a u United Groupu?

– B2B je u kompanijama koje su narasle na telekomunikacijskim temeljima uvijek drugo dijete u obitelji, što je posljedica toga da rezidencijalni prihod čini veći dio kolača. No, nedavnom akvizicijom Vivacoma, nekadašnjega državnog bugarskog telekoma, ovaj se omjer u United Groupu znatno promijenio u korist poslovnog segmenta. Trenutačno poslujemo u sedam zemalja, zapošljavamo 11 tisuća zaposlenika i našim se uslugama koristi više od 10 milijuna korisnika, a u pripremi je i daljnje širenje. Jedan od mojih prvih zadataka je izrada B2B strategije, koja uključuje konsolidaciju portfelja, unifikaciju pristupa i restrukturiranje prodajno-distributivnih kanala. United Group varira u širini ponude proizvoda i usluga ovisno o tržištu, pa tako primjerice Telemach, koji je prisutan u Sloveniji, BiH i Srbiji, ide u smjeru konvergentnog pristupa i stvaranja unificiranih rješenja za poslovne korisnike koja uključuju i ICT usluge. S druge je strane najnovija akvizicija, Vivacom, već konvergentni operator i prvi incumbent telekom koji je preuzeo United Group te ta kompanija treba proći kroz proces konsolidacije i integracije, koji će grupi donijeti ogroman know-how i iskustvo. S treće je strane hrvatska akvizicija, Tele2, mobile-only operator, što donosi neke druge izazove. Strategija koju spremam bit će prilagođena pojedinom tržištu, a uza sve navedeno istodobno slijedi razvoj ICT vertikale korištenjem postojećih rješenja, ali i nova ulaganja u razvoj i akviziciju ciljanih kompanija.

Akvizicije su stalno na stolu?

–​ United Group je kompanija koja konstantno prati promjene na tržištu i interesantne mogućnosti za novi rast. Neke prirodno dolaze iz postojećeg poslovanja, a neke strateškom odlukom ulaska u novi segment poslovanja.

Što se planira napraviti s Tele2? Tržište se duopoliziralo, gdje su prilike za trećeg igrača?

– Na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu radio sam gotovo šest godina i činjenica je da je Tele2 u B2B segmentu percipiran kao treći igrač. No, sve veći priljev većih klijenata jasan je dokaz da se to mijenja, osobito podizanjem kvalitete naših usluga. Naravno, glavne su aktivnosti na razvoju mreže i kapaciteta kako bismo mogli prihvatiti veći broj novih korisnika. Tele2 je u B2B segmentu postao relevantan igrač na tržištu.

Koji je smjer razvoja United Groupa u regiji, na što će se staviti fokus?

– United Group ima vrlo jasnu viziju – biti vodeći pružatelj telekomunikacijskih, ICT i medijskih usluga u Jugoistočnoj Europi. Posjedujemo najširu mrežnu pokrivenost u regiji i najbolji portfelj usluga za naše korisnike zasnovan na najboljim svjetskim iskustvima i praksama. Želimo nastaviti u istom smjeru i kontinuirano dodavati u naš portfelj nove usluge, ali i širiti se na nova tržišta. Također, što se B2B dijela tiče, veliki zamah namjeravamo napraviti na ICT/cloud tržištu primjenom novih tehnologija poput umjetne inteligencije i big data, što vlastitim razvojem, što akvizicijama.

Cijeli intervju možete pročitati u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.