Branko Roglić: HDZ je pobijedio jer garantira sigurnost koju su glasači prihvatili

Branko Roglić, vlasnik tvrtke Orbico prokomentirao je izborne rezultate za poslovni tjednik Lider.

Roglić kaže kako je izborna večer bila večer Andreja Plenkovića koji je svojom karizmom, nastupom i svojom osobnošću dobio ove izbore.

- HDZ i Plenković su zauzeli pravu sintagmu, a to je 'Sigurna Hrvatska' što je narodu u doba korone, potresa i sveopće nesređenosti u svijetu potrebno – kaže Roglić pa dodaje kako je Plenković pridobio glasače upravo obećavajući tu sigurnost koju su glasači u konačnici prihvatili.

Ljudi cijene sigurnost u nesigurnim vremenima više nego inače, a trenutna velika nesigurnost u Hrvatskoj je također išla u prilog vladajućima.

- Možda i najvažnije za reći je to da će sve ove krize, korona, potres i, u konačnici, pad gospodarstva na sve nas utjecati još godinama, a država će to osjećati još barem deset godina. To je tako jer da bi se gospodarstvo održalo, bit će potrebno zaduživanje, jer oni bespovratni novci iz Europske unije neće biti dovoljni – smatra Roglić.

Za kraj zaključuje kako će s obzirom na sva fiskalna i parafiskalna davanja, vraćanje državnog kredita potrajati najmanje deset godina.