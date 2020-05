CARWIZ rent a car pokrenuo novu eru putovanja  

Zatvorene granice, otkazani letovi i lockdown svijeta utjecao je na naše živote, a naizgled uobičajene aktivnosti s pojavom širenja koronavirusa postale su luksuz. Vrata svijeta su pod strogim mjerama ponovno odškrinuta zbog čega i Carwiz pokreće novu, sigurniju eru odlazaka na put.

#opetupokretu novi je projekt Carwiz rent a cara koji pruža vozila koja pod strogim kontrolama dodatne dezinfekcije nameću nove standarde industriji putovanja i potpuno sigurno stižu do svojih vozača i vode ih u nove avanture ili svakodnevno na radna mjesta.

- Cilj naše kampanje #opetupokretu je potaknuti građane da ostvare sve ono o čemu su maštali kada su bili kod kuće jer sada je došao trenutak da to zajedno i postignemo. Mi smo ovdje preuzeli ulogu pokretača putovanja koji nudi potrebnu sigurnost – nova vozila, dodatnu dezinfekciju vozila i dostupnost u svakoj državi u kojoj poslujemo ali i sigurnost na višoj razini budući da nudimo prijevoz u kojem u svakom trenutku znate i sami birate s kime ćete biti u kontaktu što je trenutno od krucijalne važnosti za sve nas - pojasnila je Barbara Mrkić, globalna direktorica marketinga Carwiza.

---

Od samih početaka zaraze u svijetu, u Carwizu su podigli mjere sigurnosti i u svim svojim poslovnicama na čak četiri kontinenta uveli obaveznu dezinfekciju vozila, korištenje pregrada u poslovnicama, zaštitne maske i rukavice, a s ciljem dodatne zaštite, svi Carwiz zaposlenici diljem svijeta rade u zasebnim timovima.

Sada Carwiz pokreće i novu eru putovanja čiji je cilj stvaranje sigurnih iskustava; tako danas svoje klijente potiču na obilazak destinacija Lijepe Naše, od Plitvičkih jezera do Učke, Paklenice pa sve do nešto manje poznatih lokacija, a nadaju se u skorijoj budućnosti da će to biti moguće i u svih 20 država u kojima Carwiz posluje.

Atraktivne cijene od samo 88kn za dan najma i Carwiz usluga koja zadovoljava najviše svjetske standarde sigurnosti putovanja, osigurati će da “onaj osjećaj kada ideš na put” bude baš onakav kakvog se rado sjećamo – s uzbuđenjem i osmjehom na licu spremni da stvaramo neka nova iskustva.