‘Covid‘ potpore od 2,1 milijun kuna ugostiteljskim i sportskim objektima u Zagrebačkoj županiji

Zagrebačka županija će na temelju provedenog natječaja dodijeliti 2,1 milijuna kuna bespovratnih tzv. covid potpora vlasnicima 303 ugostiteljskih i sportskih objekata koji su zbog odluka stožera i epidemiološke situacije bili zatvoreni više od tri mjeseca, izvijestili su u utorak iz te županije.

Riječ je o potporama u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna po poslovnom subjektu, ovisno o broju zaposlenih. Natječaj za to Zagrebačka županija provodila je od sredine ožujka do sredine travnja, na koji se javilo 369 poduzetnika, od kojih su 303 ispunili sve uvjete i njima će se potpore dodijeliti.

Sredstva će poduzetnici moći koristiti za najam prostora, troškove telekomunikacija, komunalne troškove, knjigovodstvene usluge, podmirenje financijskih obveza za nabavljenu opremu i slično.

Uz to, iz Zagrebačke županije najavljuju i da će do kraja svibnja poduzetnicima s tog područja isplatiti i oko 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za jačanje konkurentnosti, u iznosima do 100 tisuća kuna za proizvodne djelatnosti, do 40 tisuća kuna za neproizvodne djelatnosti te 15 tisuća kuna za poduzetnike početnike.

Na natječaj za ta sredstva stiglo je oko 700 prijava, a dodjela ugovora krenut će krajem svibnja, kada se obrade svi podaci, poručuju iz Zagrebačke županije.