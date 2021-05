Damir Matešković - Biznis s frizerskom opremom proširio na proizvodnju odijela po mjeri

Diveći se oduvijek talijanskim i engleskim krojačima i njihovim odijelima, Damir Matešković odlučio je luksuz takve tradicionalne usluge ponuditi i hrvatskom tržištu na moderan i inovativan način. Riječki Fidelio Tailored Clothing osnovan je 2018. ponajprije iz Mateškovićeve ljubavi prema modi i stilu te osobne potrebe da prestane pristajati na kompromise. Naime, više nije želio ovisiti o konfekcijskoj ponudi odjeće kod koje se ne može po želji određivati kroj, boja ili veličina te je počeo izrađivati po mjeri svečana i poslovna muška odijela, casual blejzere i chinos (keper) hlače i ženska odijela.

Odijela su izrađena ručno od najkvalitetnijih materijala, a u ponudi su i košulje, kaputi, baloneri i sportske jakne, kao i ručno rađene cipele i tenisice, obvezno po mjeri. Matešković želi u Fidelio Tailored Clothingu klijentima omogućiti sve na jednom mjestu: savršen i personaliziran stil krojen upravo po njima, od glave od pete, uza stručne stilističke savjete i vodstvo.

Za moderna muškarca

Tržište je to očito prepoznalo, pa im se obujam posla stalno povećava. S obzirom na to da u Rijeci imaju showroom, a jednom na tjedan dolaze u Zagreb radi informativnih sastanaka s klijentima i uzimanja mjera, Mateškoviću je cilj u skorije vrijeme osigurati stalni prostor u Zagrebu. Dugoročno namjeravaju proširiti poslovanja Fidelija po Hrvatskoj, kao samostalni koncept ili kao dio Mateškovićeve franšize Gentlemen's Shop. Uz Mateškovića u Fidelijevom je timu Andrea Terzi, Talijan koji stanuje u Rijeci, s višegodišnjim iskustvom u svijetu odjeće po mjeri, koji je ujedno stilist brenda Fidelio.

– Sredstva za pokretanje ovog brenda bila su vlastita, iz poslovanja kojim se bavim posljednjih 15 godina. Riječ je o veleprodaji frizerske opreme, alata i kozmetike te vlasništvu dva riječka lifestyle koncepta 4look Beauty Concept i Gentlemen's Shop. Fidelio Tailored Clothing je nišni brend odjeće i obuće po mjeri koji sam odlučio pokrenuti kada sam uočio da na našem tržištu nedostaje takva ponuda, posebice kada je riječ o muškarcima. Dajemo mogućnost da svaki detalj njihove odjevne kombinacije bude u cijelosti prilagođen njihovim željama, bilo da je riječ o odijelu za vjenčanje koje treba odgovarati temi vjenčanja bilo, pak, o poslovnom odijelu koje treba omogućiti besprijekornu eleganciju spojenu s udobnošću, izdržljivim i kvalitetnim materijalima koji se ne gužvaju i omogućuju udobno nošenje. Ženska odijela po mjeri izrađujemo za poslovne i casual trenutke te ih karakteriziraju fleksibilnost materijala i specifični krojevi, također uz mogućnost potpune personalizacije i stilističko savjetovanje pri kreiranju odijela – opisuje Matešković.

Šiju ljudi, kroji softver

Dodaje da su odijela po mjeri više bezvremenski komadi klasične mode nego trendovski odjevni predmeti, iako su se u posljednje vrijeme vratila na velika vrata u mušku i u žensku modu. Fidelijeva prednost po Mateškoviću je brza prilagodba svjetskim modnim trendovima s obzirom na to da sve rade po mjeri i da klijenti mogu birati između više od 3000 uzoraka tkanina renomiranih talijanskih i engleskih proizvođača tkanina za odijela. Kakvo će odijelo izraditi u konačnici, kaže, najviše ovisi o željama klijenata. Dvodijelno odijelo (hlače i sako) u Fideliju stoji tako od 659 eura naviše, kaput od 599 eura, košulja od 129 eura, a cipele od 300 do 450 eura. Za izradu odjeće potrebno je 30 do 45 dana, a cipela 15 do 20 dana.

– U stvaranju brenda Fidelio Tailored Clothing uvelike nam je pomogao naš lifestyle koncept Gentlemen's Shop, dio kojega je i Fidelio, jer smo putem segmenta barber shopa svakodnevno imali priliku razgovarati s velikim brojem muškaraca i uvidjeti čega nedostaje na tržištu. Na poslovanje brenda Fidelio najviše je utjecalo implementiranje krojačkog softvera, koji nam omogućuje da budemo precizniji i brži te da mogućnost pogreške smanjimo skoro u potpunosti. Uz to, posebno smo se posvetili izradi web-stranice www.fideliotailor.com i kreiranju materijala za nju, što nam je priskrbilo potrebnu vidljivost i postalo ključni kanal komunikacije s klijentima u posljednjih godinu dana. Upornost, strpljenje i konstantno ulaganje ključni su za proboj na tržištu, naravno, uz kvalitetu proizvoda i usluge koju nudimo. Slušamo potrebe tržišta i brzo se prilagođavamo onome što vidimo da se traži. U posljednje vrijeme najviše se tako nose pastelne nijanse i prirodni bež tonovi kada je riječ o vjenčanjima te chinos hlače u kombinaciji s blejzerima za casual poslovne varijante – rekao je Matešković.

Otvoreni za inovacije

Surađuju s brojnim inozemnim tvrtkama, proizvođačima tkanina za odijela, kao što su Carnet - Tallia di Delfino, Loro Piana, Vitale Barberis, Reda, Marzotto, Dormeuil, Fox Brothers i drugi te s tvrtkom koja za njih izrađuje cipele po mjeri i kožnatu galanteriju. Mateškoviću je žao što nemaju mogućnost surađivati s domaćim tvrtkama, iako su to doista željeli, ali te ih tvrtke nisu mogle pratiti softverskim rješenjima i inovacijama.

– Sada sve češće od naših klijenata dobivamo zahtjeve za promjenu cijele garderobe i takvi nas projekti posebno vesele. Najzahtjevniji su oni koji nemaju iskustva s nošenjem odijela i kupuju odijelo samo za neku posebnu prigodu. Naš zadatak je da ih razumijemo, upoznamo sa svijetom izrade odijela po mjeri i napravimo odijelo za njihov najvažniji dan u kojem će izgledati besprijekorno. Ali i osjećati se ugodno, jer to je uvijek ključno za klijente koji inače ne nose odijela. Otvoreni smo za inovacije, brzo se prilagođavamo i uspjeli smo tržištu po relativno pristupačnim cijenama ponuditi iskustvo moderne luksuzne usluge, zadržavajući istodobno sve ono što je za tu uslugu važno. Rekao bih da Fidelijev klijent kupuje mnogo više od odijela, on uživa u jedinstvenom iskustvu i našoj isključivoj posvećenosti, što je razlog zašto nam se klijenti vraćaju i zašto nas preporučuju – iznosi Matešković.

S obzirom na to da su do sada osigurali kvalitetu tkanina, krojeva, izrade te stilističkih usluga, u daljnjem razvoju Matešković će se najviše oslanjati na marketing. Nadalje, čekivao je da će 2019. biti odskočna daska i da će 2020. biti iznimna s obzirom na impresivan rast koji su ostvarivali. Mnogo su ulagali kako bi ojačali kapacitete, ali koronakriza učinila je svoje. Ipak, i dalje rastu jer su, kaže, mladi brend zanimljiv tržištu zbog specifične ponude i razine usluge. Mateškovićeva tvrtka DM oprema, u čijem sklopu posluju Fidelio i ostali brendovi, uprihodila je tako 5,9 milijuna kuna u 2019., a lani šest milijuna kuna.

Korona 'casual' stil

Iako za trajanja koronakrize nisu prestali raditi, nije ih ni zaobišla, pogotovo kada je riječ o klijentima za vjenčanja, naglasio je. Zbog koronakrize, koja će utjecati na gospodarstvo, jedino što se može napraviti je prilagoditi ponudu novom načinu života klijenata. Stoga su u posljednjih godinu dana više okrenuti casual stilu te su obogatili ponudu trapericama po mjeri, košuljama i sportskim košuljama te tenisicama po mjeri. Snimali su i editorijale i vlogove na kanalu Fidelio Tailor na YouTubeu u kojima daju stručne savjete za odijevanje i odabir odijela po mjeri te su se više posvetili već spomenutom marketingu. Za Mateškovića je najveći problem poduzetništva u nas, uz birokraciju i prevelike namete i poreze, krutost pravnog sustava, koji ne prepoznaje ili vrlo sporo prepoznaje inovativna rješenja i nove modele rada. Poduzetništvu je, tvrdi, potrebna pravna sigurnost i fleksibilnost za nove poslovne modele jer je to jedini način za napredak.

U Hrvatskoj nepoduzetničko okružje dodatno potiče koronakriza, pa od Vlade Matešković ne očekuje ništa. Ona vlada onako kako joj građani dopuštaju, rekao je, ali poduzetnici ne mogu tražiti i čekati rješenja od drugih. Također, nije zadovoljan što mediji ne ističu pozitivne primjere koji će motivirati i pokrenuti druge, umjesto stalno prisutnih skandaloznih naslova i negativnih vijesti.