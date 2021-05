Vladimir Peršić: U pet godina Novatec očekuje pedeset posto prihoda od e-mobilnosti

Osim što se specijalizira u industrijskoj automatizaciji, razvoju digitalnih postrojenja u rudarstvu i preradi metala, obnovljivim izvorima energije i zgradarstvu, Novatec iz Labina snažno razvija pametna rješenja za urbanu masovnu mobilnost i očuvanje okoliša, posebice u brodogradnji i automobilskoj industriji. Većim okretanjem prema e-mobilnosti u nautici i cestovnom prijevozu namjerava proširiti poslovanje slijedeći smjernice Europske unije za smanjivanje ispuštanja CO2 iskorištavanjem obnovljivih izvora energije i digitalizacijom, posebno se fokusirajući na visoku tehnologiju i kružnu ekonomiju.

Vlasnik i direktor Novateca Vladimir Peršić želi stvoriti visokotehnološku tvrtku, prilagodljivu i sposobnu odgovoriti na sve izazove. Nada se da će u pet godina imati barem pedeset posto prihoda od e-mobilnosti, što bi smanjilo osjetljivost na moguće buduće krize. Posebno se ponosi projektom razvoja MUNIVO-a (multifinkcionalno niskopodno vozilo), višenamjenskoga niskopodnog vozila, odnosno električnog minibusa, za koji je tvrtka prošle godine dobila novac iz fondova Europske unije. Projekt vrijedan 28 milijuna kuna Novatec već tri godine razvija s Fakultetom elektrotehnike i računarstva te Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje na raznim natječajima koji će mu omogućiti uključivanje u e-mobilnost u nautici, a posluje i na južnoafričkom te srbijanskom tržištu.

Potraga za nišom

Zbog rada na minibusu Novatec je zaposlio petnaest novih inženjera u zagrebačkom uredu. Vladimir Peršić ističe da će istraživanjem i razvojem MUNIVO-a razvijati i druge proizvode, poput baterijskih paketa, odnosno BMS-a (engl. battery management systems – sustav upravljanja baterijom), nadzornih ploča i sustava infozabave, različitih kontrolnih panela i kontrolne strategije koja integrira sve električne dijelove vozila.

– To će nam omogućiti da se uključimo na tržište kao sistemski integratori u e-mobilnosti. Želimo postati važan isporučitelj komponenata u automobilskoj industriji. Osim proizvodnje autobusa, tražit ćemo prostor i niše u ostalim segmentima koji još nisu toliko zastupljeni na tržištu e-mobilnosti. Planiramo imati velik broj nišnih proizvoda za integraciju te širok spektar proizvoda i flote vozila. Novatec surađuje s mnogim domaćim i stranim tvrtkama. Povjerenje klijenata stekli smo tijekom godina. Osim što smo već dugo Siemensov solution-partner, surađujemo s poznatim tvrtkama kao što su Tesla Motors, Aluflexpack, Končar, Lafarge-Holcim, Valamar Riviera, Carnival Cruises, AIDA Cruises, Scenic, Vedanta Zinc International, SMS Group, Tenova Group, KC Cotrell, Studio 92, LogiProc, 3EM, Gostol, Tehnomont, Datapan, Minopex, AEL te FLSmidth – nabraja Peršić.

Novatec, osnovan prije dvadeset šest godina, isporučuje rješenja prema načelu 'ključ u ruke', što se odnosi na sve faze projekta počevši od idejnog rješenja, dizajna softvera i hardvera, konstrukcije MCC i PLC ormara do postavljanja, puštanja u rad i servisiranja.

Znati letjeti

Peršić ističe da zahvaljujući fondovima Europske unije i mogućnostima sufinanciranja prvi put imaju priliku raditi na svojim inovacijama u e-mobilnosti. Od početka su težili razvoju vlastitih rješenja i proizvoda i znanje koje su stekli danas ulažu u njih. Ipak, kao i svakoj tvrtki u toj djelatnosti iznimno im je važno pratiti svjetske trendove u razvoju novih tehnologija.

– Nakon što smo se 2007. pozicionirali na srbijanskom tržištu, naš najveći poslovni pothvat bio je pozicioniranje u Južnoafričkoj Republici prije deset godina. Našli smo kvalitetne partnere i pokrenuli intenzivne prodajne aktivnosti. Taj poslovni pothvat donio nam je mnogo mogućnosti i klijenata te nam uvelike pomogao da razvijemo prepoznatu i uspješnu tvrtku. Jedan od najvažnijih projekata za Novatec bio je rudnik Gamsberg Zinc 2018., upravo u Južnoafričkoj Republici, projekt vrijedan 400 milijuna američkih dolara. Ondje smo sve isporučili prema načelu 'ključ u ruke', od dizajna hardvera i softvera, konstrukcije elektroormara do puštanja u pogon postrojenja za obogaćivanje rude, cinka i olova. Kad smo počeli, Gamsberg Zinc bio je prvi projekt takve veličine i složenosti. Imali smo potpuno povjerenje u svoje stručnjake, skočili smo i nadali se da znamo letjeti. Ispalo je da znamo. U vrlo kratkom vremenu napravili smo izvrstan posao koji nas je stavio na kartu uspješnih sistemskih integratora u toj djelatnosti. Nakon toga dobili smo ponude za mnogo sličnih poslova – ističe Peršić.

Muke po pandemiji

Unatoč izazovnoj godini u kojoj se privikavao na nove poslovne okolnosti, Novatec je iz 2020. izišao s dvadesetak milijuna kuna prihoda, mnogo završenih projekata, novih klijenata i partnera. Nije smanjivao plaće, nije bilo otkaza zbog koronakrize, nego, naprotiv, dodatnog zapošljavanja. Budući da velik dio poslovanja uključuje nadzor na licu mjesta, tijekom prvog zatvaranja sve je zaposlenike zbog sigurnosti vratio u Hrvatsku.

– Nakon početnog šoka brzo smo reagirali i prilagodili cijeli tim pa danas možemo reći da se dobro snalazimo u novim okolnostima poštujući rokove i potrebe svojih klijenata. Poslovanje smo prilagodili i tako što su, primjerice, inženjeri iz našeg ureda u Labinu virtualno pustili u pogon nekoliko tvornica. Ubrzo nakon ponovnog otvaranja granica naši su se zaposlenici počeli vraćati na teren, ali ne u istom obujmu kao posljednjih dvadeset šest godina. Koronakriza usporila je planirani rast, no timski smo uložili enorman napor kako bismo ostali ondje gdje želimo biti. Budući da je naš posao povezan s inozemstvom, zatvaranje granica izravno utječe na nas, no nadamo se da će se one uskoro ponovno otvoriti i biti prohodne za posao – očekuje Peršić.

U Labinu, Zagrebu, Srbiji i Južnoafričkoj Republici Novatec zapošljava sedamdeset stručnjaka i surađuje sa stručnjacima koji rade diljem svijeta. Hrvatska je specifična zemlja, navodi Vladimir Peršić, u svijetu najpoznatija po znanosti, tehnici i sportu, područjima u kojima naši talenti najviše dolaze do izražaja. Baš poput sportaša, Novatec želi predstavljati Hrvatsku u pozitivnom svjetlu i biti njezin glasnogovornik. ​Labin usto ima dugu i bogatu povijest industrijske i rudarske baštine, od rudnika i rudarstva do tvornica mnogih industrija koje su se razvijale sve do danas.