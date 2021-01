Danas u Hrvatskoj: 28. godina od VRO Maslenica, Sabor o Zakonu o zaštiti od buke...

ZADAR - U Zadru se obilježava 28. godišnjica Vojno-redarstvene operacije (VRO) Maslenica '93, a na prigodnoj svečanosti sudjelovat će predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović te ministar obrane Mario Banožić, ujedno i izaslanik predsjednika Vlade, i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga admiral Robert Hranj. Najprije će položiti vijenac i zapaliti svijeću u spomen na poginule hrvatske branitelje kod Središnjeg križa na Gradskom groblju u Zadru (u 8,30 sati). Nakon toga, u 9 sati, u Ulici Ante Starčevića, predsjednik Milanović položit će lovorov vijenac i na spomen-obilježje 3. bojne "Imotski sokolovi“ 4. gardijske brigade 'Pauci'.

U 9,15 sati predsjednik Milanović i drugi nazočit će prigodnom programu u parku u uvali Jazine kod Kocke, spomenika hrvatskim braniteljima. Iz MORH-a su najavili da su izjave predviđene u 9,45 sati.

ZAGREB - Hrvatski sabor u petak će nastaviti rad raspravom o izmjenama Zakona o zaštiti od buke. Tim se izmjenama definira usklađivanje strateških karata buke i akcijskih planova s izmjenama u prostoru, odnosno njihovo revidiranje u slučaju veće promjene koja utječe na postojeće stanje buke. Uobičajenog glasovanja petkom neće biti. (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB - Stožer civilne zaštite RH održat će uobičajenu konferenciju za novinare. (11 sati, dvorana Kongresnog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Ul. Hrvatske bratske zajednice 4).

ZAGREB - Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) u stranačkim prostorijama održat će konferenciju za novinare te izložiti zahtjev Vladi RH za covid dodatkom za umirovljenike. O toj temi će govoriti predsjednik HSU-a Veselko Gabričević i saborski zastupnik HSU-a Silvano Hrelja. Predsjednik HSU-a Gabričević kratko će se predstaviti budući da je riječ o njegovoj prvoj konferenciji za novinare na toj dužnosti, (10 sati, Ulica baruna Trenka 7).

ZAGREB - Konferenciju za novinare kod paviljona na Zrinjevcu održat će HSLS o nužnosti koherencije epidemioloških mjera u sustavu javnog prijevoza u Zagrebu i o korištenju spomeničke rente u svrhu obnove Zagreba. O tim temama govorit će predsjednik zagrebačkog HSLS-a i HSLS-ov saborski zastupnik Darko Klasić i potpredsjednica HSLS-a Saša Poljanec-Borić, (10 sati, Trg Nikole Šubića Zrinskog).

ZAGREB - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će 112. sjednicu. Na dnevnom je redu sjednice, uz ostalo, je postupanje vezano uz zahtjev premijera Plenkovića za izuzećem predsjednice povjerenstva Nataše Novaković u jednom predmetu i nekoliko odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka vezanog uz Olega Butkovića, Ivana Anušića i Ivana Čehoka. (12 sati, HTV).

ZAGREB - Predsjednik Vlade Andrej Plenković primit će predstavnike Končar - Elektroindustrije na čelu s predsjednikom Uprave Gordanom Kolakom. Uz predsjednika Vlade bit će ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović. Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sastanka, nakon kojeg su predviđene izjave (10 sati, Banski dvori).

ZAGREB - Zračne luke u svijetu su 2020. zbog pandemije i ograničenja putovanja zabilježile godišnji pad broja putnika između 70 i 80 posto, no neke su imale i manji pad te su 'rasle' na ljestvici, poput primjerice najveće ruske zračne luke Sheremetyevo koja je sa 8. 'skočila' na 5. mjesto najprometnijih luka u Europi. Na prvom mjestu za 2020. nakon kompletiranja podataka o prometu svih zračnih luka u Europi se očekuje da će biti zračna luka Istanbul, koja je to već i sada sa lanjskih oko 23,4 milijuna putnika koje je primila, i za koju se predviđa da bi zbog kapaciteta novog terminala i u budućim godinama mogla biti vodeća u Europi po broju putnika.