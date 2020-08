Danas u Hrvatskoj: Počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti događanjima u Kninu, Zagrebu i Petrinji...

KNIN - Svečanim završetkom obuke 2. naraštaja za razvoj vođa 'Marko Babić' i prijemom ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata započet će obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović priređuje prijem za ratne zapovjednike u 20. sati na tvrđavi u Kninu (donji plato). Predsjednik će uručiti odluke o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV s lentom i Danicom umirovljenim generalima HV-a za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga te odluke o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog gardijskim brigadama HVO-a i Specijalnoj policiji MUP-a za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu. Održavanje svečanosti počinje na Kninskoj tvrđavi u 18 sati. Akreditirani predstavnici medija na ulaz u Kninsku tvrđavu trebaju doći najkasnije do 17,30 sati ili na Autobusni kolodvor u Kninu, Don Mihovila Pavlinovića 7, najkasnije do 17,15 sati odakle će biti organiziran prijevoz. Prijem ratnih zapovjednika počinje u 20 sati. Akreditirani predstavnici medija trebaju doći na plato ispred Kninske tvrđave najkasnije do 19,15 sati ili na Autobusni kolodvor u Kninu, Don Mihovila Pavlinovića 7, najkasnije do 19 sati odakle će biti organiziran prijevoz.

ZAGREB - Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanosti obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik u Policijskoj akademiji. Predsjednik će na svečanosti uručiti odlikovanje "Red Nikole Šubića Zrinskog" postrojbi Prvi hrvatski redarstvenik koju je odlikovao za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu. Predviđeno je obraćanje predsjednika (10 sati, Avenija Gojka Šuška 1).

ZAGREB - Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković položit će vijence na Gradskom groblju Mirogoj uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. U 9 sati vijenac će položiti kod spomenika Glas hrvatske žrtve – Zid boli, zatim kod Središnjega križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. U 9,25 sati na zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve iz Domovinskoga rata na Krematoriju. Nakon polaganja vijenaca predviđena je izjava za medije.

PETRINJA - Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na obilježavanju 25. godišnjice pogibije brigadira Stjepana Grgca, zapovjednika sisačke 57. brigade. Stjepan Grgac poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Kotar šumi, predvodeći svoju brigadu u oslobađanju Petrinje u sklopu vojno-redarstvene operacije Oluja. Božinović će ispred spomen-obilježja na mjestu pogibije položiti vijenac i zapaliti svijeću, a nakon programa predviđene su izjave za medije (16 sati, u Kotar šumi kod Petrinje).

