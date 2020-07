Danas u Hrvatskoj: Premijer na otvorenju vidikovca na Biokovu, predizborne aktivnosti...

PARK PRIRODE BIOKOVO/IMOTSKI/SINJ - Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na otvorenju vidikovca Nebeska šetnica – Skywalk Biokovo u Parku prirode Biokovo (13,30 sati). Potom će se u Imotskom sastati s gradonačelnikom Ivanom Budalićem i biti na svečanosti uručenja Intervencijskog plana za grad Imotski te općine Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci. (15 sati, Gradska uprava, Ante Starčevića 23). U 16,30 sati Plenović će biti na svečanosti uručenja Intervencijskog plana za Cetinsku krajinu u Sinju (Muzej Sinjske alke, Put Petlovca 12). Uz predsjednika Vlade bit će ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić. Na otvorenju vidikovca u Parku prirode Biokovo bit će i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, a u Sinju ministar uprave Ivan Malenica.

VARAŽDIN - Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u Varaždinu će sudjelovati na predstavljanju projekta Rekonstrukcije i dogradnje Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri varaždinskoj Medicinskoj školi (12,15 sati, Vinka Međerala 11). Vrijednost projekta je 48,7 milijuna kuna koliko je osigurano iz ESF, dok je ranije iz ERDF-a osigurano 29,8 milijuna kuna. Projektom se u RCK Medicinska škola Varaždin uspostavlja nova organizacijska struktura, intenzivira suradnja s relevantnim dionicima, osnažuju se znanja, vještine i kompetencije odgojno-obrazovnih radnika za razvoj/unaprjeđenje i provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih. RCK će biti opremljen specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe.

ZAGREB - Predstavnice udruge Roda i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević izvijestit će na konferenciji za novinare o peticiji za osiguranje prava svakog djeteta da uz njega borave roditelji tijekom bolničkog liječenja, koju je dosad potpisalo 28.500 građana i građanki (11 sati, Udruga Roda, Žerjavićeva 10).

ZAGREB - Institut za javne financije predstavit će rezultate šestog ciklusa istraživanja "Transparentnost proračuna županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj". Detaljni rezultati istraživanja svih 576 lokalnih proračuna s interaktivnom kartom bit će dostupni nakon prezentacije na mrežnim stranicama Instituta (12 sati, Ekonomski fakultet, Kennedyjev trg 6).

RIJEKA - U povodu dolaska prvog "turističkog" vlaka češkog prijevoznika RegioJeta iz Praga u Rijeku Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i Turistička zajednica grada Rijeke organiziraju prigodni program dočeka. Najavljeno je da će taj vlak prometovati svaki dan do kraja kolovoza, a od Praga do Rijeke stajat će još i u češkom Brnu, slovačkoj Bratislavi te slovenskoj Ljubljani, dok zanimanje turista za takvim putovanjem potvrđuje i oko 30 tisuća već prodanih karata. Kako bi se izbjegla veća okupljanja na željezničkom kolodvoru program dočeka održat će se u riječkom hotelu Hilton Rijeka Costabella (9,45 sati, Opatijska ulica 17), što će biti prilika da okupljeni obiđu i radove na tom hotelu, jednoj od najvećih čeških investicija u Hrvatskoj koju realizira JTH Holding a.s. i tvrtka kćer JTH Costabella d.o.o.

NOVI MAROF - Predstavnici Hrvatskih cesta i tvrtki izvođača potpisat će dva ugovora - za projekt izgradnje istočne obilaznice Novog Marofa te projekt izgradnje mosta Tuhovec na državnoj cesti D24. Projekt izgradnje istočne obilaznice Novog Marofa, duljine 4,5 kilometara, vrijedan je 105,5 milijuna kuna (bez PDV-a), a ugovorni izvoditelj radova na tom projektu je zajednica ponuditelja Zagorje gradnja i Colas Hrvatska. Tvrtka Colas Hrvatska radit će i most Tuhovec na državnoj cesti D24 (duljine 400 metara), a vrijednost tih radova (bez PDV-a) je 7,6 milijuna kuna (10 sati, Kulturni centar "Ivan Rabuzin", Antuna Mihanovića 3).

IZBORI

DUBROVNIK - Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković družit će se, zajedno s kandidatima s liste HDZ-a za 10. izbornu jedinicu, s članovima i simpatizerima u 8,15 sati u Gradskoj kavani "Arsenal" (Pred Dvorom 1) . Također će se družiti s članovima i simpatizerima u 9 sati na školskom igralištu O.Š. Montovjerna (Dr. Vladka Mačeka 11). Plenković će zatim obići Metković i Ploče.

SPLIT - Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković družit će se, zajedno s kandidatima s liste HDZ-a za 10. izbornu jedinicu, s članovima i simpatizerima u 18,30 sati u kavani "Bajamonti" (Trg Republike 1) , a obići će i Solin i Hvar.

ZAGREB - Restart koalicija predstavit će na konferenciji za novinare zakon o obnovi Zagreba. Govorit će će predsjednik SDP-a i lider RESTART koalicije Davor Bernardić, predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras i predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš (11 sati, Križanje Petrinjske i Đorđićeve ulice).

ZAGREB - Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro obići će središte Zagreba, a izjavu za novinare dat će kod kafića Buldog (11 sati, Bogovićeva 6).

ZAGREB - Član Središnjeg odbora HDZ-a i kandidat HDZ-a u 1. izbornoj jedinici Željko Reiner te član Gradskog odbora HDZ-a i kandidat HDZ-a u 1. izbornoj jedinici Mislav Herman održat će konferenciju za novinare na temu "Očuvanje radnih mjesta u epidemiji koronavirusa" (14 sati, Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba, Gundulićeva 21a/I).

ZAGREB - Član Središnjeg odbora HDZ-a i kandidat u 3. izbornoj jedinici Darko Horvat te članica Središnjeg odbora i kandidatkinja HDZ-a u 9. izbornoj jedinici Grozdana Perić održati će konferenciju za novinare na temu „Financijska stabilnost i sigurnost i ekonomska suverenost“ (11 sati, Trg žrtava fašizma 4).

ZAGREB - Na ulazu u odlagalište otpada Jakuševac konferenciju za novinare održat će koalicija Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš! i Za grad te popratiti performansom pod nazivom “Drugi otvaraju, mi zatvaramo”. Govorit će kandidati Tomislav Tomašević i Danijela Dolenec, Rada Borić te Zorislav Antun Petrović (8,30 sati, Ulaz u odlagalište otpada Jakuševec na Sajmišnoj cesti).

ZAGREB - Koalicija Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i Fokus izvest će performans pod nazivom "Ljeto na Markovom trgu", nakon čega će nositelji lista u 10. i 7. izbornoj jedinici Marijana Puljak i Dario Zurovec te kandidati na listama u 10. i 9. izbornoj jedinici Ante Pranić i Ivan Gulam dati izjave za novinare (9,30 sati, Trg sv. Marka).

ČAKOVEC - Nezavisna kandidatkinja na listi HNS-a u III. izbornoj jedinici i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u Čakovcu će govoriti o projektima u obrazovanju u Međimurskoj županiji (9 sati, Trg Republike - ispod vure).