Darko Bosnar: Oni koji mogu reagirati brzo, itekako mogu stvoriti prednost pred konkurencijom

Ovogodišnja online proglašenja dobitnika natjecanja Dana komunikacija jedna su od prvih svoje vrste na svijetu, a za Imago Ogilvy ova je natjecateljska godina bila itekako uspješna – posebice ako je suditi po priznanjima osvojenima na online proglašenju dobitnika natjecanja MIXX, IdejaX i Effie.

Osim što su za Pipi osvojili Best in Show desetog, jubilarnog izdanja MIXX-a, dobitnici su i zlatnog i srebrnog Effieja, a plasirali su se i među pet najboljih agencija natjecanja IdejaX te osvojili i dvije zlatne te dvije brončane statue IdejeX. Tim smo povodom razgovarali s Darkom Bosnarom, kreativnim direktorom.

Kojim se načelima vodite u svom kreativnom radu? Što biste savjetovali onima koji oklijevaju prijaviti se na natjecanja?

Naša misija je kontinuirano proizvoditi kampanje koje će iza sebe ostaviti trag. Kada ti to uspije, tada te kampanje i kontinuirano osvajaju nagrade. Agencija koja želi pokazati da joj je mjesto na vrhu među najboljima, mora imati taj kontinuitet. A kad jednom tamo dođeš, vjerujte da je još puno teže tamo i ostati. Naš rezultat s domaćih i međunarodnih festivala je rezultat velike upornosti i fokusiranosti u želji da budemo i ostanemo u vrhu hrvatskog oglašavanja.

Već ste treću godinu osvajači MIXX-ove titule Best in Show, što dokazuje da se izuzetno dobro snalazite na hektičnom digitalnom tržištu – koje najnovije trendove na njemu uočavate i na koje ih načine implementirate u svoj rad?

Uvijek je nezahvalno pričati o trendovima. U trenutku kada pišem ovaj članak, trend je jedan a dok ovaj članak izađe, već se može pojaviti neka nova “velika stvar” o kojoj će svi pričati. Trendovi se danas jako brzo mijenjaju i ako želiš uloviti bilo koji od njih, moraš biti jako brz i reagirati odmah. To je posebice teško velikim sustavima, kako agencija tako i korporacija u kojima postoji kompleksni niz odobravanja stvari. No ova kriza nas je naučila da oni koji mogu reagirati brzo, itekako mogu stvoriti prednost pred konkurencijom.

Osobno, umjesto da slijepo pratim trendove, puno draže mi je iskoristiti neki specifičan “moment” koji se zna pojaviti. I reagirati odmah. Puno puta smo preko noći kreirali neku kampanju ili aktivaciju kao odgovor na zanimljivost koja se pojavila u medijskom prostoru. Kada na opravdan, pametan i dosjetljiv način brend reagira na nešto ljudima zanimljivo i duhovito, onda to može itekako rezultirati besplatnom promocijom. No za takve stvari potreban je vrlo bliski odnos između klijenta i agencije. I, naravno, vrlo veliko obostrano povjerenje.

Ukorak sa sve kvalitetnijim prijaviteljskim projektima, i MIXX je tijekom godina evoluirao. Daje li presjek najboljih radova na ovogodišnjoj Izložbi projekata naznake o tome u kojem će se smjeru komunikacijska industrija kretati i tijekom ove godine?

S obzirom na situaciju, preko noći se sve digitaliziralo. Sav fokus stavljen je u online svijet. Ono što je dobro, svi smo se prisilno morali tome prilagoditi, kao i značajno se ubrzati u svojim procesima. Dobra stvar u tome je što se odluke moraju donositi puno brže i to znatno ubrzava da ideja ugleda svjetlo dana. S druge strane, loša stvar je što se i kampanje moraju proizvoditi brže pa imaš manje vremena za njihovu razradu. Oni koji uspiju plivati u tako uzburkanom moru, na cilj će sigurno uplivati prvi. To će sigurno biti vidljivo na prijavama sljedećeg MIXX-a 2021. A vezano za ovogodišnji MIXX, ono što sam ja primijetio je da primarno digitalne agencije počinju raditi ono što je i logično; razmišljati izvan okvira online svijeta i sve više povezivati online i offline. Također, prijave su sve bolje i bolje pa je tako i nagrade sve teže osvojiti.

MIXX-ovo priznanje Best in Show osvojili ste za projekt Boli me Pipi, a za isti ste projekt osvojili zlatni Effie te zlatnu IdejuX – Pipi je tijekom zadnjih godina itekako prepoznat brend. Na koji se način razvijala ideja projekta tijekom godina?

Sve je počelo potpunim rebrendingom Pipi brenda prije nekoliko godina. Nakon nastanka slogana “Boli me Pipi” znali smo da imamo platformu na kojoj ćemo moći napraviti stvari koje će ostaviti trag. Tako se i dogodilo. Cijelo pozicioniranje bilo je plod višemjesečne razrade strategije za novu, moderniju i slobodoumniju Pipi. Ljudi vole kada su brendovi malo hrabriji i kada govore jezikom koji nije umjetan i vidno konstruiran u reklamne svrhe.

Ovaj slogan, kao i novi rebranding Pipija, ljudima se dopao jer je vrlo prizeman i lako ulazi u govor. Ponosni smo na činjenicu što je slogan #bolimePipi postao ne samo poštapalica u slobodnom govoru već i hešteg koji potrošači stavljaju u svoje statuse na društvenim mrežama. Kada potrošači brend puste u svoj život na taj način, onda je to dokaz da je posao itekako dobro napravljen.

Povjerenje klijenta nije lako osvojiti – a vi ste ove godine nositelji čak dva Effiejeva priznanja u kategoriji Dugoročne učinkovitosti. Što je temelj dugogodišnjih (i učinkovitih) suradnji s klijentima? U kojoj mjeri priznanja na natjecanjima utječu na odnose agencije i klijenta?

Svi naši klijenti znaju koliko im brige, pažnje i vremena naša agencija posvećuje. Mislim da ove dvije nagrade za dugoročnu učinkovitost, koje od milja nazivamo “mali Grand Prix”, govore kako dobre dugoročne suradnje stvaraju dobre rezultate. Ono što mi nastojimo u Imagu svakako je iza svake ideje imati detaljno promišljanje, jasno postavljenu strategiju brenda i vrlo jasne korake kako doći do cilja. Iako se često vodi polemika kako nagrade puno više znače agencijama, mislim da se posebice pojavom Effieja to itekako promijenilo. Mene uvijek jako razveseli kada vidim nekog klijenta kako ponosno drži statuu koju smo osvojili za njegov brend. Stvarni projekti stvaraju stvarno vrijedne nagrade i za njih su potrebne obje strane.

Nalazimo se u izazovnim vremenima. Na koje načine svoje poslovanje prilagođavate trenutnoj situaciji? Što je industriji tržišnog komuniciranja u ovim trenucima najvažnije?

Prije svega je najvažnije nastaviti pričati s potrošačem. Razumljivo je da se u prvoj fazi epidemije mnogi nisu snašli. No to je sada prošlo i sada moramo pokazati svoju kreativnost u konkretnim aktivnostima koje će za brendove nastaviti zarađivati novac. Danas imamo vrlo zahtjevne potrošače koji itekako žele biti uključeni u komunikaciju. Više nego ikada, žele da ih brendovi pitaju za mišljenje. Žele sami odlučivati. Žele da im se brendovi prilagode na individualnom nivou. Srećom, razvojem tehnologije to je sve lakše i siguran sam da će u skoroj budućnosti gotovo sve oglašavanje biti u velikoj mjeri potpuno personalizirano. Na kraju krajeva, od potrošača tražimo da potroši svoj novac i svoje vrijeme. Naša obaveza je da mu za to kreiramo nešto što mu je vrijedno.