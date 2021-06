Digitalna proročanstva - Djelatnost koja sto posto neće propasti

– Dobar dan, možete li mi reći što me čeka u ljubavi? – upitao je stariji ženski glas s druge strane telefona.

– Teško ćete da ljubujete jer su vam na kući uroci – odgovori Bijeli Mag iz Male Plane, malenog sela u općini Prokuplje u Srbiji.

– Uroci, kažete... Od koga, kada, kako? – nastavi nervozno glas iz telefona.

–​ Jaooo, to vam je Enzo Ferrari bacio uroke, i to kroz dimnjak – nastavi Bijeli Mag.

– Jeste li primijetili da vam klecaju koljena i da se svađate po kući – upita Mag ženu s druge strane telefona.

– Pa jesam – kaže ona drhtavim glasom.

– To vam je Enzo – reče Mag pa doda kako da se riješi uroka.

– Izađite iz kuće, pljunite 7 puta i vičite: 'Hakim, Hakim, Hakim!' i uroci će nestati.

Ovako je to izgledalo kad je najpoznatiji balkanski prorok Vidoviti Milan, Milan Tarot, Bijeli Mag ili, jednostavno, Čarobnjak rješavao probleme svojih poklonika u kasnim noćnim satima na programima raznih lokalnih i nacionalnih televizija.

Vjerojatno nema osobe na ovim prostorima koja nije čula za Bijelog Maga i njegove zanimljive, katkad i sulude, metode kojima je rješavao uroke, ljubavne, poslovne i zdravstvene probleme. Katkad su morali pjevati, katkad gledati dva crtića u isto vrijeme na malom i velikom televizoru, a katkad je bilo dovoljno nekoliko puta reći 'brontosaurus' i problemi bi nestali. Vidoviti Milan imao je rješenje za sve probleme i jedini je pravi problem bio što ste morali čekati sitne sate kako biste se mogli obratiti tom velikom čarobnjaku.

Svima dostupno

Sad više ne treba čekati neko vrijeme da biste došli do svojih proročanstva i pogleda u budućnost jer su se i proročanstva kao i mnoge druge stvari preselila u digitalni svijet u kojem u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta možete u nekoliko klikova doći do svoga najdražeg vidovnjaka koji će vam pomoći da se lakše nosite s problemima u životu ili će vam predvidjeti blistavu budućnost.

Koliko god u početku zvučalo čudno, digitalna proročanstva, čitanja iz dlanova ili iz karata postoje već godinama pa je jednom daleka okultna praksa postala dostupna svima koji iz udobnosti svog doma uz uvjet da imaju pristup internetu i pametni telefon mogu doznati sve tajne budućnosti koje ih zanimaju. Čini se da su i stare gatare pronašle nove kanale i platforme za bacanje karata i skidanje uroka, a osim specijaliziranih portala za vidovnjačke usluge mnogi su se 'čarobnjaci' preselili i na društvene mreže, pa ne začuđuje što se mogu naći i na Facebooku i Instagramu.

Onostrana komunikacija

Grah je, očito, dobro pao raznim tehnološki pismenim (barem donekle) samozvanim prorocima i poduzetnicima sposobnima kreirati digitalne kristalne kugle, rune ili što je već trendi u industriji koja sto posto 'zna' kakva vam je sudbina.

Da nije riječ o pukoj zafrkanciji, da ne upotrijebimo jednu riječ koja bi to pobliže opisala (a koju bi Dežulović sigurno napisao), pokazuju i podaci industrije. U Americi industrija vidovnjačkih usluga obuhvaća širok spektar metafizičkih usluga, od čitanja dlanova, astrologije, očitavanja aure, čitanja karata. U to su područje uključeni i razni mediji, tj. vidovite osobe koje komuniciraju s onostranim.

Vidovnjačka industrija rasla je za 0,5 posto od 2016. do danas i procjenjuje se da samo u Americi vrijedi oko 2,2 milijarde dolara te se predviđa da će samo ove godine narasti za još 2,6 posto. Za toliki je rast, prema izvješću ​IBISWorlda, tvrtke koja se specijalizirala za istraživanje tržišta, zaslužno sve veće prihvaćanje metafizičkog i natprirodnog, kao i to da u SAD-u vjerska uvjerenja postaju sve fleksibilnija te da više od četvrtine Amerikanaca napušta vjeru u kojoj su odgajani pa im takva proročanstva odjednom postaju prihvatljiva i poželjna kako bi imali životnu vodilju koju izgube napuštanjem vjere.

– Lakovjernost Amerikanaca nije se promijenila tijekom posljednjeg desetljeća, a ono čemu svjedočimo vjerojatno je omogućio dostupniji internet i prelazak mnogih vidovnjaka i gatara u digitalni svijet kako bi proširili poslovanje – rekao je Michael Shermer, izdavač časopisa Skeptic i učitelj kritičkog mišljenja na Sveučilištu Chapman.

Na krilima zabrinutosti

Istodobno se industrija se bori s lokalnim sve strožim propisima jer sve više saveznih država donosi uredbe koje zahtijevaju provjeru prošlosti, naknade za registraciju, nasumične inspekcije i ograničenja broja vidovnjaka koji mogu raditi na nekom području, dodaje se u izvješću IBISWorlda.

Bez obzira na propise, sve se više osoba odlučuje pomoć potražiti upravo kod digitalnih vidovnjaka. Pandemija je prodavačima magle došla kao naručena pa je ta industrija bila jedna od rijetkih u SAD-u koje nisu ekonomski pale i krizu prolazi na krilima sve veće nezaposlenosti i osobne i financijske zabrinutosti koje su potaknule mnoge potrošače da se okrenu raznim vidovnjačkim službama radi hitnih financijskih, profesionalnih i osobnih savjeta. Google Trends samo potvrđuje veliko zanimanje koje posljednju godinu dobivaju online vidovnjaci jer se u najpopularnijoj tražilici pojam 'vidovnjaštvo' u raznim inačicama pojavljuje sve češće.

Pregršt izbora

U moru raznih proročanskih portala neki se ipak izdvajaju. Jedan od njih jest Keen, koji nudi stotine pouzdanih savjetnika, vidovnjaka i čitača karata koji već više od desetljeća nude razne usluge svojim klijentima. S veoma opsežnom bazom digitalnih proroka svatko može naći pravog za sebe, bilo da je riječ o vidovnjaku, majstoru tarota, mediju ili empatu, a da biste bili sigurni da je izabrani prorok baš za vas, svaki uza se ima i kratku biografiju u kojoj piše u čemu je najbolji, pa korisnici mogu lagano pretražiti sve vidovnjake i pronaći onoga koji će im odgovarati; naravno, uz malu novčanu naknadu. Cijene čitanja su od dva od deset dolara za deset minuta. S odabranim vidovnjakom se može komunicirati telefonski ili porukama.

I Kasamba je vidovnjački portal koji privlači milijune korisnika i kupaca diljem svijeta. Posebnost u priči o njoj jest to da nudi jamstvo najboljeg podudaranja tako što svakom korisniku ponudi prve tri minute besplatnog razgovara s izabranim vidovnjakom kako bi vidio je li on baš najbolji za njega. U te tri minute Vidoviti Milan izliječi cijelu obitelj, ali ovim stranim vidovnjacima to, čini se, ide malo sporije. Te besplatne minute dobra su 'navlakuša' jer nakon isteka cijena po minuti skače i do trideset dolara, pa je možda bolji prijedlog nakon tri minute izaći iz kuće i vikati: 'Hakim, Hakim, Hakim!'

Moćne i vidovite

No nisu se samo stranci pomamili za vidovnjačkim predviđanjima. Takvih i sličnih stranica ima i na našem području, i to mnogo. Moćna vidovita Melika, vidovita Milenka ili vidovita Vesna samo su neke među onima koje se pojavljuju na tražilici. Iako na fotografijama ne izgledaju kao da se služe internetom i da su uopće upoznate s digitalnim svijetom, Melika, Milenka, Vesna, ali i mnoge druge, strpljivo čekaju pozive znatiželjnih osoba kojima će svojom pronicljivošću i znanjem poboljšati život.

Popularnost svih tih vidovnjaka, čini se, neće se smanjiti jer, osim što još redovito imaju svoje emisije na raznim televizijama, sad osvajaju i digitalni svijet približavajući se tako mlađoj klijenteli i stvarajući vjerne buduće pratitelje, a uskoro bi se mogli preseliti i u proširenu ili virtualnu stvarnost. Oh, kakva sreća, Hakim, Hakim, Hakim!