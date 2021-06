Europarlamentarci odobrili uvođenje EU-ovih ‘covid putovnica‘

Europski parlament je odobrio uvođenje digitalnih potvrda EU-a da je osoba cijepljena, ima nov negativan rezultat testiranja ili da je preboljela covid-19 čime će se olakšati putovanja unutar Unije.

Eurozastupnici su na plenarnoj sjednici u Strasbourgu u utorak navečer odobrili uvođenje digitalnih zelenih potvrda od 1. srpnja s 546 glasova za, 93 protiv i 51 suzdržanih za građane EU-a, te s 553 glasova za, 91 protiv i 46 suzdržanih za državljane zemalja izvan EU-a, objavio je Europski parlament u srijedu.

Tu je inicijativu Europska komisija iznijela 17. ožujka, nakon čega je pokrenut hitan postupak za uvođenje potvrda.

Cilj inicijative uspostava je jedinstvenih europskih pravila prekograničnog kretanja uoči ljetne turističke sezone, kako bi se ponovno potaknula putovanja i pokrenuo gospodarski oporavak uklanjanjem nedoumica koju kod putnika stvaraju različita nacionalna određivanja karantena, testiranja i ostalih mjera.

Digitalna zelena potvrda koja će se primjenjivati na rok od 12 mjeseci, "dokazivat će" tri stvari da je osoba preboljela koronu, da je cijepljena ili ima negativan test u posljednja 72 sata.

Neće biti preduvjet za slobodno kretanje te se neće smatrati putnom ispravom.

Besplatno će ju izdavati nacionalna tijela a bit će dostupna u digitalnom i papirnatom obliku i sadržavati QR kod.

Također je osigurano 100 milijuna eura za kupnju testova kako bi testiranje za građane bilo povoljno i dostupno.

Izvjestitelj EP-a za inicijativu o uvođenju digitalnih zelenih potvrda i španjolski eurozastupnik Juan Fernando López Aguilar (S&D) raspravu na plenarnoj sjednici je otvorio istaknuvši da je ova inicijativa jedna od najbrže donesenih u parlamentu.

"Europska komisija njome želi riješiti jedan od najozbiljnijih problema uzrokovanih pandemijom, suspenziju Schengena i ograničavanje slobode kretanja", rekao je Aguilar.

Odluče li neke države uvesti dodatna ograničenja Aguilar je istaknuo da "moraju to na jasan način građanima priopćiti najaviti 48 sati unaprijed i 24 sata prije stupanja na snagu ovih mjera".

Europski povjerenik za pravosuđe Didier Reynders rekao je da je "digitalna zelena potvrda rezultat zajedničkog opredjeljenja triju institucija za postizanje konkretnih rezultata za građane EU".

U svojem je izlaganju Reynders pričao o dva vrlo važna načela vezana za digitalne zelena potvrde.

"Prvo, države članice neće moći nametnuti dodatna ograničenja putovanja svima koji posjeduju digitalne zelene potvrde ako ta ograničenja nisu nužna. Drugo, gdje se takva dodatna ograničenja izriču na iznimnoj osnovi, države članice morat će izvijestiti Komisiju i javnost unaprijed", zaključio je Reynders.

Reynders je na kraju istaknuo važnost zaštite podataka te zaključio da "svojim decentraliziranim i izvanmrežnim sustavom provjere, digitalna zelena potvrda će se truditi osigurati vrlo visoku zaštitu podataka".

Kao član nadležnog Odbora za građanske slobode (LIBE), u raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik Karlo Ressler (EPP/HDZ).

"I oni koji su mjesece proveli zatvoreni u svojim stanovima za ekranima, a i tisuće obitelji koje žive od turizma u Dalmaciji, Istri i drugim dijelovima Europe, sada zaslužuju uobičajenu ljetnu sezonu, odmor i život nalik onome prije pandemije", istaknuo je zastupnik Ressler, naglasivši da je Hrvatska među prvim državama članicama bila spremna za izdavanje potvrda.

"Devet država, poput Hrvatske, spremne su za primjenu i prije roka. Do 1. srpnja to moraju biti i ostale članice ako želimo ponovno imati – normalno europsko ljeto. To je preduvjet za oporavak turizma koji čini desetinu europskog i gotovo petinu hrvatskog gospodarstva", zaključio je Ressler.

Među rijetkom skepticima našao se hrvatski eurozastupnik Mislav Kolakušić koji je rekao da smo "više od dva stoljeća stvarali demokraciju, pravo na slobodu kretanja i zabranu medicinskih istraživanja na ljudima", a sada, cjepivom i digitalnim zelenim potvrdama "želimo žigosati zdrave ljude".

Povodom rasprave HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol naglasio je da će potvrde olakšati slobodno kretanje građana koje je vrlo važno za nadolazeću turističku sezonu.

"Iako su određene države članice EU već implementirale sustav za digitalne zelene potvrde na svojim graničnim prijelazima, uključujući i Hrvatsku koja je to učinila prva u Uniji 1. lipnja, posebno je važno da sve države članice nakon donošenja zakonodavnog okvira, implementiraju sustav taj sustav do 1. srpnja u svrhu normalnog odvijanja turističke sezone", istaknuo je Sokol o dodao da "više nemamo previše vremena".

Neusklađena kontrola unutarnjih granica tijekom pandemije uzrokovala je društvene i gospodarske poremećaje, a digitalna zelena potvrda omogućit će građanima posjete svojim obiteljima, rad preko granica i odlazak na odmor bez potrebne karantene po dolasku ili povratku.

"Vjerujem da digitalna zelena potvrda predstavlja poboljšanje u odnosu na posljednjih godinu i pol dana, budući da olakšava kretanje, a ne predstavlja preduvjet za prelazak granice", zaključio je Sokol, priopćio je ured zastupnika.

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, pozdravila je ishod glasovanja i naglasila kako će potvrda uvelike olakšati slobodu kretanja, što je od velike važnosti za turistička odredišta diljem Europe.

"Iako potvrda nije savršeno rješenje, ona je najbolje što imamo u ovom trenutku. Potvrda će potaknuti više građana da putuju na turistička odredišta jer će s njom izbjeći karantenu po povratku s odmora. Zajedno s ohrabrujućim stopama cijepljenja, ove potvrde su presudne za uspješnu i sigurnu ljetnu turističku sezonu" kazala je Zovko i pozvala da se po jednakom principu uključe i potvrde iz trećih zemalja, kako bi se olakšalo prekogranično kretanje unutar i izvan EU-a, priopćio je ured zastupnice.

Vijeće EU-a sada treba službeno prihvatiti tekst koji će se zatim objaviti u Službenom listu kako bi stupio na snagu 1. srpnja 2021.